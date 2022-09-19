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    Bursa'da yolun karşısına geçmek isteyen seyyar satıcı tırın altında kaldı

    Bursa'da pazarda seyyar satıcılık yapan yaşlı adam, yolun karşısına geçmek isterken tırın altına kalarak hayatını kaybetti. Acı haberi alan çocukları olay yerinde gözyaşı döktü.
    • 19.09.2022 - 17:29
    • Güncelleme : 19.09.2022 - 17:41
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    Bursa'da yolun karşısına geçmek isteyen seyyar satıcı tırın altında kaldı

    Bursa'nın Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi Çınarönü Caddesi üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, mahallede kurulan semt pazarında seyyar satıcılık yapan 59 yaşındaki Bayram Damar, seyyar aracını bırakıp yolun karşısına geçmek istedi.

    Yaşlı adam tırın altında kalarak hayatını kaybetti

    O esnada caddeden geçen Ersin B. idaresindeki 27 AAJ 751 plakalı tırın kör noktasından karşıya geçmek için hareket eden yaşlı adam; tır şoförünün kendisini fark etmemesi sonucu aracın altında kalarak olay yerinde can verdi.

    Olayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen ekipler yoldaki trafik akışını kesti. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası yaşlı adamın, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

    Tır şoförü gözaltına alındı

    İHA'nın haberine göre, polis ekipleri tır şoförünü gözaltına aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Damar'ın cansız bedeni, Bursa Adli Tıp morguna kaldırıldı.

    Bursa da yolun karşısına geçmek isteyen seyyar satıcı tırın altında kaldı #1

    Çocukları babalarının başında gözyaşı döktü

    Hayatını kaybeden Bayram Damar'ın çocuğu ve yakınları babalarının başında gözyaşı dökerken, bir polis memuru onları sakinleştirmek için su ikram etti. Polis ekiplerinin olayla ilgili tahkikatı sürüyor.

    Bursa da yolun karşısına geçmek isteyen seyyar satıcı tırın altında kaldı #2

    Bursa da yolun karşısına geçmek isteyen seyyar satıcı tırın altında kaldı #3

    Bursa da yolun karşısına geçmek isteyen seyyar satıcı tırın altında kaldı #4

    Bursa da yolun karşısına geçmek isteyen seyyar satıcı tırın altında kaldı #5

    Bursa da yolun karşısına geçmek isteyen seyyar satıcı tırın altında kaldı #6


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