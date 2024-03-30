Bursa'da yüklü kamyonetin tehlikeli yolculuğu

DHA
Bursa'nın Kestel ilçesinde, Ankara Bulvarı Barakfakih Mevkisi'nden, kent merkezine giden 16 AGU 897 plakalı kamyonetin kasasında, önlem alınmadan taşınan çelik kulübe iskeleti sürücüleri tedirgin etti.
Bazı sürücüler yavaşladı
Trafikte sağ şeritte ilerleyen kamyonetteki çelik kulübenin düşme ihtimaline karşı bazı sürücüler yavaşladı. O anlar cep telefonu ile kayda alınıp sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
Polis, plakasından yola çıkarak sürücüyü belirlemek için çalışma başlattı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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