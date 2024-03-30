Haberler



3. Sayfa



Bursa'da yüklü kamyonetin tehlikeli yolculuğu

Bursa'da yüklü kamyonetin tehlikeli yolculuğu Çelik kulübe iskeletinin kamyonet kasasında herhangi bir güvenlik önlemi alınmadan taşınması, bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.