Saat 19.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi Ömer Halisdemir Caddesi üzerinde bulunan marketin sahibi eski polis memuru Emrah Özbudak(30), iddiaya göre iş yerinin bulunduğu cadde üzerinde yüksek sesle konuşan 3 genci, gürültü yapmamaları konusunda uyardı.
Kendilerini uyaran market sahibine saldırdılar
Kendilerini uyaran Özbudak'a öfkelenen T.Y. (14), ağabeyi Y.Y. (15) ve arkadaşı O.B.A. (16), markete gelerek Özbudak'a sopa ve bıçakla saldırdı.
Kavga sırasında iddiaya göre T.Y., elindeki bıçakla Emrah Özbudak'ı karnından 3 kez yaraladı. Özbudak, kanlar içinde yere yığıldı. Gürültüyü duyan vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Özbudak'ın durumu ağır
Yaralı, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burada tedavi altına alınan Özbudak'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli 3 genci sokak üzerinde yakaladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış