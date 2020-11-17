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    Bursa'da yükü çekemeyen ata kırbaçlı işkence

    İlerlemekte güçlük çeken at, sahibinin işkencesine uğradı. Görüntüler, büyük tepki topladı.
    • İHA
    • 17.11.2020 - 10:12
    • Güncelleme : 17.11.2020 - 11:18
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    Bursa'da yükü çekemeyen ata kırbaçlı işkence

    Bursa’da arkasındaki yükü çekmekte zorlanan bir ata yapılan eziyet, yoldan geçen vatandaşlar tarafından görüntülendi.

    Merkez Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi'nde arkasına tahtadan yapılmış yük kasası bağlanan at, ilerlemekte zorlandı. Bunun üzerine, ata yön vermek isteyen sürücü kişi, elindeki kırbaçla ata işkence uyguladı.

    KIRBAÇLI EZİYET

    Olay anı, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, şahsın elindeki kırbaçla ata vurup eziyet ettiği görülüyor.

    TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLER

    Daha sonra şahıs, at arabasına binerek uzaklaştı. Görüntüler tepkiyle karşılandı.

    Bursa'da ata işkence eden şahıs ViDEO

    Bursa da yükü çekemeyen ata kırbaçlı işkence #1

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