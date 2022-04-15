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Bursa'da yüz binlerce liralık kaçak ürünler ele geçirildi

Bursa'da yüz binlerce liralık kaçak ürünler ele geçirildi

Piyasa değeri 750 bin TL'yi bulan bandrolsüz ve kaçak sigara ile tütün ve elektronik sigaralara jandarma tarafından el konuldu.