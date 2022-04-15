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- Bursa'da yüz binlerce liralık kaçak ürünler ele geçirildi
Bursa'da yüz binlerce liralık kaçak ürünler ele geçirildi
Piyasa değeri 750 bin TL'yi bulan bandrolsüz ve kaçak sigara ile tütün ve elektronik sigaralara jandarma tarafından el konuldu.
- Haber Merkezi
- 15.04.2022 - 16:41
Yurt genelinde güvelik güçlerinin kaçak ürünlerle ilgili çalışmaları devam ediyor.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yıldırım ilçesinde kaçak üsrün bulundurduğu tespit edilen M.Ç.’ye ait depoya baskın düzenledi.
Ekipler, şahsın aracına ve Nilüfer ilçesindeki iş yerine düzenlediği operasyonda çok sayıda ürün yakaladı.
Piyasa değeri 750 bin lira
Eş zamanlı baskın yapan ekipler, yapılan aramalarda piyasa değeri 750 bin TL olan, 300 bin boş makaron, 643 kilo kıyılmış tütün, 400 kilo nargile tütünü, 4 bin 760 adet makarona basılmış sigara, 9 elektronik sigara, 1 kompresörlü sigara basma makinası, 25 sigara basma aparatı ve çok sayıda sökülmüş bandrol ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.Ç. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.