Yıldırım Belediyesi tarafından tespit edilen ruhsatsız yapının yıkımında görevli zabıta memuru yumruklu ve küfürlü saldırıya uğradı. O anlar kameraya da yansıdı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi'ndeki 1. Vefa Sokak'da bulunan zemin katlı ruhsatsız yapının yıkımını yapılırken, zabıta memuru sözlü ve fiziksel olarak saldırıya uğradı.

Binayla resmiyette bağı olmamasına rağmen CHP'li meclis üyesi Şahin Sevinç olay yerine gelerek görevlilere bilgi verilmeden yıkım yapıldığını savundu.

"FIRÇA ATARAK KONUŞAMAZSIN"

Görevliler ise "Bana fırça atarak böyle konuşamazsın." diye karşılık verdi.

Bursa'da zabıta memuruna saldırı VİDEO

"ÇEKME, TOKADI YERSİN"

Meclis üyesi Şahin Sevinç, "Ben sana hesap soruyorum. Ne zaman bilgi verdiniz?" diye sorunca görevli, "Belediyede ilgili birimden ne zaman bilgi verildiğini öğrenebilirsin." dedi. Bunun üzerine Şahin Sevinç, görüntü alan zabıtaya "Çekme tokadı yersin" diye yöneldi. Görevli ise bu anı beklediğini söylerken, yanındaki kişinin yumruklu saldırısına uğradı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Darbedilen zabıta memuru, olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Darp raporu alan zabıta memuru daha sonrasında yumruk atan kişiden şikayetçi oldu. Yıkım işlemi gerçekleşirken, jandarma da geniş güvenlik tedbiri aldı.