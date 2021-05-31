Bursa'da zehir tacirleri suçüstü yakalandı

Jandarma ekiplerinin operasyonu sonucu, zehir tacirleri yakayı ele verdi.

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde zehir tacirleri takibe alındı.

U.H, Z.Z, A.A, İ.D. ve M.N.’nin ellerindeki yüklü miktarda uyuşturucuyu piyasaya sürmeye hazırlandığı istihbaratını alan İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Orhangazi İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

OTOMOBİLDEN ÇIKANLAR

Kısa süren kovalamaca sonucu otomobili durduran ekipler, araçta yaptıkları aramalarda çok sayıda uyuşturucu, bir miktar sahte dolar ve 5 adet cep telefonu ele geçirdi.

Gözaltına alınan 5 kişi, karakolda yapılan işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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