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- Bursa'da zifte yapışan 3 köpek yavrusu öldü
Bursa'da zifte yapışan 3 köpek yavrusu öldü
İnegöl ilçesinde kanalizasyon borusunun içindeki zifte yapışan köpek ve 6 yavrusuna ekipler müdahalede bulundu. 1 saatlik mücadele sonucu kurtarılan 3 köpek yavrusu telef oldu.
- 25.07.2022 - 17:10
- Güncelleme : 25.07.2022 - 17:20
Bursa'nın İnegöl ilçesi Ümitalan bölgesindeki köpek ile 6 yavrusu, kanalizasyon borusunun içindeki zifte yapıştı.
Yoldan geçerken köpeğin havlama sesini duyan kişinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yavrulardan 3'ü öldü
DHA'nın aktarımına göre, gelen ekipler yavrulardan 3’ünün öldüğünü belirledi.
1 saat boyunca mücadele verildi
Anne köpek ve 3 yavrusu, itfaiyenin 1 saatlik çalışmasının ardından kurtarıldı.
Kurtarılan köpekler, Kestel Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi ekiplerine teslim edildi. Köpekler, merkezde tedavi altına alındı.
Bursa'da zifte yapışan 3 köpek yavrusu öldü VİDEO