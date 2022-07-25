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    Bursa'da zifte yapışan 3 köpek yavrusu öldü

    İnegöl ilçesinde kanalizasyon borusunun içindeki zifte yapışan köpek ve 6 yavrusuna ekipler müdahalede bulundu. 1 saatlik mücadele sonucu kurtarılan 3 köpek yavrusu telef oldu.
    • 25.07.2022 - 17:10
    • Güncelleme : 25.07.2022 - 17:20
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    Bursa'da zifte yapışan 3 köpek yavrusu öldü

    Bursa'nın İnegöl ilçesi Ümitalan bölgesindeki köpek ile 6 yavrusu, kanalizasyon borusunun içindeki zifte yapıştı.

    Yoldan geçerken köpeğin havlama sesini duyan kişinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Yavrulardan 3'ü öldü

    DHA'nın aktarımına göre, gelen ekipler yavrulardan 3’ünün öldüğünü belirledi.

    1 saat boyunca mücadele verildi

    Anne köpek ve 3 yavrusu, itfaiyenin 1 saatlik çalışmasının ardından kurtarıldı.

    Kurtarılan köpekler, Kestel Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi ekiplerine teslim edildi. Köpekler, merkezde tedavi altına alındı.

    Bursa'da zifte yapışan 3 köpek yavrusu öldü VİDEO

    Bursa da zifte yapışan 3 köpek yavrusu öldü #1

    Bursa da zifte yapışan 3 köpek yavrusu öldü #2

    Bursa da zifte yapışan 3 köpek yavrusu öldü #3

    Bursa da zifte yapışan 3 köpek yavrusu öldü #4

    Bursa da zifte yapışan 3 köpek yavrusu öldü #5

    Bursa da zifte yapışan 3 köpek yavrusu öldü #6

    Bursa da zifte yapışan 3 köpek yavrusu öldü #7

    Bursa da zifte yapışan 3 köpek yavrusu öldü #8

    Bursa da zifte yapışan 3 köpek yavrusu öldü #9

    Bursa da zifte yapışan 3 köpek yavrusu öldü #10


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