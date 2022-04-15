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- Bursa'da zihinsel engelli genç annesini ellerinden bıçakladı
Bursa'da zihinsel engelli genç annesini ellerinden bıçakladı
İnegöl ilçesinde yaşayan kadın, 25 yaşındaki zihinsel oğlu tarafından ekmek bıçağı ile yaralandı. Kanlar içerisinde kalan anne hastaneye kaldırılırken oğlu gözaltına alındı.
- 15.04.2022 - 12:23
- Güncelleme : 15.04.2022 - 12:51
Bursa'nın İnegöl ilçesinde zihinsel engelli Kamil Z. (25), annesine dehşeti yaşattı.
İsaören Mahallesi'nde yaşanan olayda Kamil Z., mutfaktan eline geçirdiği ekmek bıçağını annesi Ayşen Z.'ye doğrulttu.
Annesini bıçakla yaraladı
DHA'nın haberine göre ellerine bıçak darbesi alan anne, kanlar içerisinde kaldı.
Bu esnada oğlunun saldırısından kaçarak kurtulan anneyi gören komşular, jandarmaya ihbarda bulundu.
Oğlu gözaltına alınırken, anne hastaneye kaldırıldı
Harekete geçen jandarma ekipleri Kamil Z'yi gözaltına alırken, Ayşen Z. ise ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.