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    Bursa'da zihinsel engelli genç annesini ellerinden bıçakladı

    İnegöl ilçesinde yaşayan kadın, 25 yaşındaki zihinsel oğlu tarafından ekmek bıçağı ile yaralandı. Kanlar içerisinde kalan anne hastaneye kaldırılırken oğlu gözaltına alındı.
    • 15.04.2022 - 12:23
    • Güncelleme : 15.04.2022 - 12:51
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    Bursa'da zihinsel engelli genç annesini ellerinden bıçakladı

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde zihinsel engelli Kamil Z. (25), annesine dehşeti yaşattı.

    İsaören Mahallesi'nde yaşanan olayda Kamil Z., mutfaktan eline geçirdiği ekmek bıçağını annesi Ayşen Z.'ye doğrulttu.

    Annesini bıçakla yaraladı

    DHA'nın haberine göre ellerine bıçak darbesi alan anne, kanlar içerisinde kaldı.

    Bu esnada oğlunun saldırısından kaçarak kurtulan anneyi gören komşular, jandarmaya ihbarda bulundu.

    Oğlu gözaltına alınırken, anne hastaneye kaldırıldı

    Harekete geçen jandarma ekipleri Kamil Z'yi gözaltına alırken, Ayşen Z. ise ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Bursa da zihinsel engelli genç annesini ellerinden bıçakladı #1

    Bursa da zihinsel engelli genç annesini ellerinden bıçakladı #2

    Bursa da zihinsel engelli genç annesini ellerinden bıçakladı #3


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