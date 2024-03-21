Bursa'da zincirleme kaza: 3 kişi yaralandı

İHA
Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde ara sokaktan çıkan Halil İbrahim S. (69) yönetimindeki minibüs, cadde üzerinde seyreden Serkan A. (39) idaresindeki özel halk otobüsü ve Emre K.'nin (23) kullandığı motosiklete çarptı.
Çarpmanın etkisiyle araçlar savruldu.
3 yaralı
Kazada sürücüler yaralandı.
Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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