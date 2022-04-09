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- Bursa'daki aday sürücü, motosiklete çarptı: Baba ve kızı yaraladı
Bursa'daki aday sürücü, motosiklete çarptı: Baba ve kızı yaraladı
Bir aday sürücünün yönetimindeki otomobil, baba ve kızının bulunduğu motosiklete yandan çarptı. Baba Atilla Bostancı'nın ise sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
- İHA
- 09.04.2022 - 16:44
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde seyir halinde olan sınav eğitimcileri nezaretindeki aday sürücü Naci Eyvaz(38) yönetimindeki otomobil, Hocaköy yolundan çıkan sürücü Atilla Bostancı(55) yönetimindeki motosiklete yandan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletten düşen sürücü ve arkasındaki kızı Şeyma Bostancı(24) yaralandı.
Baba ve kızı hastaneye kaldırıldı
Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.
Sağlık durumu ciddi
Yaralılardan Atilla Bostancı(55)’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.