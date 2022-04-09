Petrol
102.35
1.76%
Euro
16.05
-0.02%
Dolar
14.74
0.04%
Altın
923.44
0.93%
Borsa
2393
2.06%
Bitcoin
631.898
-2.65%
BTXN Coin
32.94
7.29%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Güneşli 21 C

    Bursa'daki aday sürücü, motosiklete çarptı: Baba ve kızı yaraladı

    Bir aday sürücünün yönetimindeki otomobil, baba ve kızının bulunduğu motosiklete yandan çarptı. Baba Atilla Bostancı'nın ise sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
    • İHA
    • 09.04.2022 - 16:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'daki aday sürücü, motosiklete çarptı: Baba ve kızı yaraladı

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde seyir halinde olan sınav eğitimcileri nezaretindeki aday sürücü Naci Eyvaz(38) yönetimindeki otomobil, Hocaköy yolundan çıkan sürücü Atilla Bostancı(55) yönetimindeki motosiklete yandan çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletten düşen sürücü ve arkasındaki kızı Şeyma Bostancı(24) yaralandı.

    Baba ve kızı hastaneye kaldırıldı

    Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

    Sağlık durumu ciddi

    Yaralılardan Atilla Bostancı(55)’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

    Bursa daki aday sürücü, motosiklete çarptı: Baba ve kızı yaraladı #1

    Bursa daki aday sürücü, motosiklete çarptı: Baba ve kızı yaraladı #2

    Bursa daki aday sürücü, motosiklete çarptı: Baba ve kızı yaraladı #3

    Bursa daki aday sürücü, motosiklete çarptı: Baba ve kızı yaraladı #4


    İlginizi Çekebilir

    Karabük’te menfez köprü çöktü, tarım alanları sular altında kaldı
    3. Sayfa

    Karabük’te menfez köprü çöktü, tarım alanları sular altında kaldı

    Burdur'da eşini öldüren katil yakalandı
    3. Sayfa

    Burdur'da eşini öldüren katil yakalandı

    Uluslararası piyasa işlemleri nasıl yapılabilir?
    Meta Trader

    Uluslararası piyasa işlemleri nasıl yapılabilir?

    Görüş Bildir