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Bursa'daki aday sürücü, motosiklete çarptı: Baba ve kızı yaraladı

Bursa'daki aday sürücü, motosiklete çarptı: Baba ve kızı yaraladı

Bir aday sürücünün yönetimindeki otomobil, baba ve kızının bulunduğu motosiklete yandan çarptı. Baba Atilla Bostancı'nın ise sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.