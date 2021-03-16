Bursa'daki alkollü sürücünün arkadaşı, polise 'Beni de içeri atın' dedi

Bursa'daki alkollü sürücünün arkadaşı, polise 'Beni de içeri atın' dedi

Polisle olan kovalamacanın ardından yakalanarak gözaltına alınan şahsın arkadaşı, arkadaşını yalnız bırakamayacağını söyleyerek polis aracına binmeye çalıştı.

Saat 23.30 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesi, Bursa-Ankara karayolunda ekipler koronavirüs denetimi gerçekleştirdi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uygulama yapan İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bursa-Ankara karayolunda şüphe üzerine Şengin K. yönetimindeki 16 PA 112 plakalı kamyoneti durdurmak istedi.

Dur ihtarına uymayan sürücü hızla yoluna devam ederken, bölgeye takviye isteyen polisler ekipleri şüphelinin peşine düştü.

4 KİŞİ YAKALANDI

Yaklaşık 10 dakikalık kovalamacanın ardından Huzur Mahallesi girişinde ekipler, kamyoneti sıkıştırarak durdurdu. Sürücü Şengin K. ile beraberinde bulunan Şansal Y., Serkan B. ve Oktay Y. polis ekipleri tarafından yakalandı.

Bursa'daki alkollü sürücünün arkadaşı, polise 'Beni de içeri atın' dedi VİDEO



“BENİ DE İÇERİ ATIN”

Polis ekiplerinin kontrolünde 243 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü Şengin K. polis aracına bindirilerek gözaltına alınırken, yanında bulunan 3 arkadaşı polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Polis aracında bulunan arkadaşının yanına binmek isteyen Şansal Y., ekiplere “Ben bu adamı yalnız bırakmam, beni de içeri atın.” diyerek polis aracına binmek istedi. Polis aracından güçlükle indirilen Şansal Y.’yi polis ekipleri ve yanında bulunan arkadaşları sakinleştirmeye çalıştı.

TOPLAM 13 BİN 940 TL CEZA KESİLDİ

4 arkadaşa, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için toplam 12 bin 600 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca, Şengin K.’ye alkollü araç kullandığı için 1.340 TL ceza kesildi. Alkollü sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kamyonet emniyet otoparkına çekildi.

























































