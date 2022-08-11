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- Bursa'daki amonyak tankına giren 2 işçiden 1'i kurtarılamadı
Bursa'daki amonyak tankına giren 2 işçiden 1'i kurtarılamadı
Kalsiyum amonyum nitrat gübresi ile amonyak üretimi sağlanılan fabrikadaki amonyak tankına 2 işçi bakım için girdi. Bu esnada salınan gazdan zehirlenen 2 işçiden 1'i hayatını kaybetti.
- 11.08.2022 - 16:15
Bursa'da bulunan Gemlik Özel Sanayi Bölgesi'nde bulunan, kalsiyum amonyum nitrat gübresi ile amonyak üretiminin yapıldığı fabrikada korkunç dakikalar yaşandı.
Amonyak tankına bakım için giren işçiler Halil İbrahim Aytaç, Zafer Yıldırım ve Muhammet Yün, burada gaza maruz kaldı.
Çıkan gazdan zehirlendiler
Oksijen seviyesinin düşmesi sonucu zehirlenen işçiler, ihbar üzüerine sevk edilen sağlık ekiplerince Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İşçilerden biri kurtarılamadı
Tedaviye alınan işçilerden sağlık durumu kritik olan Muhammet Yün, yaşamını yitirdi.