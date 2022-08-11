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    Bursa'daki amonyak tankına giren 2 işçiden 1'i kurtarılamadı

    Kalsiyum amonyum nitrat gübresi ile amonyak üretimi sağlanılan fabrikadaki amonyak tankına 2 işçi bakım için girdi. Bu esnada salınan gazdan zehirlenen 2 işçiden 1'i hayatını kaybetti.
    • 11.08.2022 - 16:15
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    Bursa'daki amonyak tankına giren 2 işçiden 1'i kurtarılamadı

    Bursa'da bulunan Gemlik Özel Sanayi Bölgesi'nde bulunan, kalsiyum amonyum nitrat gübresi ile amonyak üretiminin yapıldığı fabrikada korkunç dakikalar yaşandı.

    Amonyak tankına bakım için giren işçiler Halil İbrahim Aytaç, Zafer Yıldırım ve Muhammet Yün, burada gaza maruz kaldı.

    Çıkan gazdan zehirlendiler

    Oksijen seviyesinin düşmesi sonucu zehirlenen işçiler, ihbar üzüerine sevk edilen sağlık ekiplerince Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    İşçilerden biri kurtarılamadı

    Tedaviye alınan işçilerden sağlık durumu kritik olan Muhammet Yün, yaşamını yitirdi.

    Bursa daki amonyak tankına giren 2 işçiden 1 i kurtarılamadı #1


    Bursa daki amonyak tankına giren 2 işçiden 1 i kurtarılamadı #2

    Bursa daki amonyak tankına giren 2 işçiden 1 i kurtarılamadı #3

    Bursa daki amonyak tankına giren 2 işçiden 1 i kurtarılamadı #4


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