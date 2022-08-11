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Bursa'daki amonyak tankına giren 2 işçiden 1'i kurtarılamadı

Bursa'daki amonyak tankına giren 2 işçiden 1'i kurtarılamadı

Kalsiyum amonyum nitrat gübresi ile amonyak üretimi sağlanılan fabrikadaki amonyak tankına 2 işçi bakım için girdi. Bu esnada salınan gazdan zehirlenen 2 işçiden 1'i hayatını kaybetti.