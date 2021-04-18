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    Bursa'daki araçtan çıkan ses, polisi şaşkına çevirdi

    Trafik kurallarına uymayan sürücülere göz açtırmayan ekipler, denetime takılan bir araç sürücüsünün otomobilinden çıkan sesleri duyunca hayretler içerisinde kaldı.
    • İHA
    • 18.04.2021 - 13:39
    • Güncelleme : 18.04.2021 - 13:45
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    Bursa'daki araçtan çıkan ses, polisi şaşkına çevirdi

    Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü Sivil trafik ekipleri denetimlerine hız kesmeden devam ediyor.

    Denetimler kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 16 AKY 028 plakalı aracı Osmangazi ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde durduran ekipler, araçtan çıkan birbirinden ilginç sesleri sorduğunda araç sürücüsü egzozdan geldiğini söyledi.

    8 FARKLI TONDA SES ÇIKARIYOR

    Normal limitin üstünde çıkan sesler üzerine araştırma yapan ekipler, bu seslerin araçta bulunan bir kumanda yardımıyla 8 farklı tonda çıktığını belirledi.

    Bursa'daki araçtan çıkan ses, polisi şaşkına çevirdi ViDEO

    Bursa daki araçtan çıkan ses, polisi şaşkına çevirdi #1

    DÜZENEĞİN DAHA ÖNCE KURULDUĞUNU SÖYLEDİ

    Kumandaya basan ekipler, kumandaya her bastığında farklı bir abartı sesiyle karşılaştı. Abartıdan dolayı ceza yazılacağını anlayan sürücü, aracını yeni aldığını ve bu düzeneğin önceki sahibi tarafından kurulduğunu söyledi.

    Bursa daki araçtan çıkan ses, polisi şaşkına çevirdi #2

    PARA CEZASI YAZILDI

    Trafik ekipleri, sürücü K.A'ya Karayolları Trafik Kanunu'nun 32/1 ve 32/3 maddeleri uyarınca bin 483 lira para cezası uyguladı.

    Bursa daki araçtan çıkan ses, polisi şaşkına çevirdi #3

    Bursa daki araçtan çıkan ses, polisi şaşkına çevirdi #4

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