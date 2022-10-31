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- Bursa'daki bir grup genç tren raylarına indi
Bursa'daki bir grup genç tren raylarına indi
Nilüfer ilçesindeki Odunluk metro durağındaki gençler, tren raylarına inerek diğer yolcuları da yanlarına çağırdı. Makinistlere yaşanan durumdan dolayı "yavaşlayın" çağrısı yapıldı.
- 31.10.2022 - 10:35
- Güncelleme : 31.10.2022 - 10:54
Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Odukluk İstasyonu'nda, akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.
29 Ekim günü yaşanan olayda, metro istasyonundaki bir grup genç tren raylarına indi.
Yolcuları raylara çağırdılar
Gençler, istasyonda bekleyen diğer yolcuların da aşağı inmesini istedi.
Bu çağrıya olumsuz cevap veren vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.
Makinistler uyarıldı
Diğer yolcuların ihbarı üzerine güvenlik görevlileri tarafından, Bursaray makinistlerine istasyona girerken yavaşlamaları talimatı verildi.
Raylardaki grup, güvenlik görevlileri tarafından istasyondan uzaklaştırıldı.