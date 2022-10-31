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Bursa'daki bir grup genç tren raylarına indi

Bursa'daki bir grup genç tren raylarına indi

Nilüfer ilçesindeki Odunluk metro durağındaki gençler, tren raylarına inerek diğer yolcuları da yanlarına çağırdı. Makinistlere yaşanan durumdan dolayı "yavaşlayın" çağrısı yapıldı.