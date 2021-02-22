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Bursa'daki bisiklet hırsızı kamerada
Bir apartmana girerek daire sakinlerinden birinin bisikletini çalan hırsız, güvenlik kamerasına yansıdı.
- İHA
- 22.02.2021 - 13:06
Bursa'ya bağlı Yıldırım Millet Mahallesi'nde akşam saatlerinde bir apartmana kimliği belirsiz şahıs girdi.
Şüpheli şahıs, apartman boşluğundaki bisikleti alarak kaçtı.
HIRSIZLIK ANI KAMERADA
Acemi hırsızın çaldığı bisikleti asansörden indirmekte zorlandığı anlar apartmanın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Apartman sakinlerinin şikâyeti üzerine polis olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bursa'daki bisiklet hırsızı kamerada VİDEO