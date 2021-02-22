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    Bursa'daki bisiklet hırsızı kamerada

    Bir apartmana girerek daire sakinlerinden birinin bisikletini çalan hırsız, güvenlik kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 22.02.2021 - 13:06
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    Bursa'daki bisiklet hırsızı kamerada

    Bursa'ya bağlı Yıldırım Millet Mahallesi'nde akşam saatlerinde bir apartmana kimliği belirsiz şahıs girdi.

    Şüpheli şahıs, apartman boşluğundaki bisikleti alarak kaçtı.

    HIRSIZLIK ANI KAMERADA

    Acemi hırsızın çaldığı bisikleti asansörden indirmekte zorlandığı anlar apartmanın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Apartman sakinlerinin şikâyeti üzerine polis olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Bursa'daki bisiklet hırsızı kamerada VİDEO

    Bursa daki bisiklet hırsızı kamerada #1

    Bursa daki bisiklet hırsızı kamerada #2

    Bursa daki bisiklet hırsızı kamerada #3

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