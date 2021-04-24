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    Bursa'daki bisiklet hırsızlığı kamerada

    Bursa'da bir iş yerinin önünde meydana gelen bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 24.04.2021 - 09:03
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    Bursa'daki bisiklet hırsızlığı kamerada

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayı güvenlik kamerasıyla anbean kaydedildi.

    Çevrediklere aldırş etmeyen şüpheli, bisikleti çalarak kayıplara karıştı.

    SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

    Mahmudiye Mahallesi Zafer Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerinin önünde meydana geldi. İş yerinin önüne gelen şüpheli, bir süre park halindeki bisikleti gözlemledi.

    Bursa'daki bisiklet hırsızlığı kamerada VİDEO

    Hırsızlığın yaşandığı anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Bursa daki bisiklet hırsızlığı kamerada #1

    Bursa daki bisiklet hırsızlığı kamerada #2

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