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Bursa'daki bisiklet hırsızlığı kamerada
Bursa'da bir iş yerinin önünde meydana gelen bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı.
- İHA
- 24.04.2021 - 09:03
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayı güvenlik kamerasıyla anbean kaydedildi.
Çevrediklere aldırş etmeyen şüpheli, bisikleti çalarak kayıplara karıştı.
SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ
Mahmudiye Mahallesi Zafer Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerinin önünde meydana geldi. İş yerinin önüne gelen şüpheli, bir süre park halindeki bisikleti gözlemledi.
Bursa'daki bisiklet hırsızlığı kamerada VİDEO
Hırsızlığın yaşandığı anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.