Bursa'daki çiftlik yangınının ardından cinayet çıktı

51 yaşındaki adamın dövülerek öldürmesinin ardından, ölen adamın yakınlarının cinayeti işleyen ailenin çiftlik evini kundakladığı belirlendi.

Bursa’nın Osmangazi ilçesi İsmetiye Mahallesi'nde yaşayan Aydın Gültekin, Aydın Ş.'nin kızına sözlü tacizde bulundu.

Olayı haber alan Aydın Ş., oğlu Fevzi Ş. ile birlikte Aydın Gültekin'i takip etti.

Gültekin'in yerini bulan Aydın Ş. ve Fevzi Ş., 'Sen nasıl kızımıza laf atarsın' diyerek, Gültekin'le tartışmaya başladı. Baba ile oğlu tarafından dövülerek ağır yaralanan Gültekin'in yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aydın Gültekin, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Gültekin, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Gültekin'i darbeden Aydın Ş. ve Fevzi Ş.'yi gözaltına aldı.

BARAKADA YANGIN

Aydın Gültekin'in ölümünün ardından, geçen pazar günü gece saat 03.30 sıralarında, Aydın Ş.'ye ait barakada yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından, çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.

KUNDAKLAMA ÇIKTI

Yangının çıkış sebebini araştıran polis ekipleri, mahalle sakinlerinin ifadelerine başvurdu. Yanan barakanın, Aydın Gültekin'i döverek öldüren Aydın Ş.'ye ait olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, barakanın Aydın Gültekin'in yakınları tarafından kundaklama neticesinde yakıldığını belirledi.

Olayla ilgili Gültekin'in yakınlarıyla görüşen ekipler, barakayı yakan şüphelinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.