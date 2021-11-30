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    Bursa'daki çocuk, kazada ölen kardeşinin tabutu başında ağladı

    Bisiklet kullanırken kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden Suriye uyruklu Ahmet Mehmet (9), son yolculuğuna uğurlandı. Ağabeyi Zeynel Abidin, Ahmet’in tabutunun başında gözyaşı döktü.
    • DHA
    • 30.11.2021 - 18:03
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    Bursa'daki çocuk, kazada ölen kardeşinin tabutu başında ağladı

    Dün Bursa'nın Orhangazi ilçesi İznik Yolu girişinde 9 yaşındaki Suriye uyruklu Ahmet Mehmet, bisiklet kullanırken, ara sokağa dönüş yapan Zeki K. (64) yönetimindeki 69 AD 543 plakalı kamyonun altında kaldı.

    İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Ambulansla, Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ahmet Mehmet, kurtarılamadı.

    BUGÜN DEFNEDİLDİ

    Ahmet Mehmet, bugün Ahmet Yesevi Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Orhangazi Mezarlığı’nda toprağa verildi.

    TABUTU BAŞINDA GÖZYAŞI DÖKTÜ

    Babası Kasım Mehmet'in ayakta durmakta güçlük çektiği belirtilen cenazede, 12 yaşındaki ağabeyi Zeynel Abidin ise Ahmet'in tabutunun başında ağladı.

    Bursa daki çocuk, kazada ölen kardeşinin tabutu başında ağladı #1

    Bursa daki çocuk, kazada ölen kardeşinin tabutu başında ağladı #2

    Bursa daki çocuk, kazada ölen kardeşinin tabutu başında ağladı #3

    Bursa daki çocuk, kazada ölen kardeşinin tabutu başında ağladı #4

    Bursa daki çocuk, kazada ölen kardeşinin tabutu başında ağladı #5

    Bursa daki çocuk, kazada ölen kardeşinin tabutu başında ağladı #6

    Bursa daki çocuk, kazada ölen kardeşinin tabutu başında ağladı #7

    Bursa daki çocuk, kazada ölen kardeşinin tabutu başında ağladı #8

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