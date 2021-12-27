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    Bursa'daki dezenfektanlı arkadaş şakası can aldı

    Yıldırım ilçesinde arkadaşı tarafından dezenfektan ile yakılan çocuk 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
    • İHA
    • 27.12.2021 - 07:29
    • Güncelleme : 27.12.2021 - 08:44
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    Bursa'daki dezenfektanlı arkadaş şakası can aldı

    Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi’nde bulunan bir parkta, Burak A. (14) ile arkadaşı İsmail K. (13), bölgede bulunan ve dezenfektan üretimi yapan bir meslek lisesinin bahçesindeki varillerden yanlarındaki şişelere doldurdu.

    Daha sonra çocuk parkına giden iki arkadaş burada şakalaşmaya başladı.

    ARKADAŞININ ÜZERİNE DÖKÜP YAKTI

    Bir süre sonra İsmail K. yanında bulunan dezenfektan dolu şişeyi, Burak A.'nın üzerine boşaltarak çakmakla ateşe verdi.

    Gencin alev aldığını gören çevredeki vatandaşlar, su ve ceketleriyle müdahale etti.

    Vücudunda ağır yanık oluşan Burak A., olay yerine çağrılan ambulans ile Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Bursa'da dezenfektanla yakılan çocuğun babası konuştu VİDEO

    14 GÜN DAYANABİLDİ

    Bursa Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi gören Burak A. 14 gün boyunca verdiği yaşam mücadelesini bugün kaybetti.

    Burak A.'nın beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi.Burak A.'nın cenazesi yarın toprağa verilecek.

    Bursa daki dezenfektanlı arkadaş şakası can aldı #1

    Bursa daki dezenfektanlı arkadaş şakası can aldı #2

    Bursa daki dezenfektanlı arkadaş şakası can aldı #3

    Bursa daki dezenfektanlı arkadaş şakası can aldı #4

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