Bursa'daki eş katili, ruhsal tedavi görmek istediğini söyledi

Eşini bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanan Necati Gürcan, psikolojisinin iyi olmadığını öne sürerek hastaneye yatırılmayı talep etti.

Geçen yıl Eylül ayında Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Bahar Mahallesi'nde 34 yaşındaki 2 çocuk annesi Ebru Gürcan, sürekli kavga ettikleri iddiasıyla eşi Necati Gürcan hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.

Karara rağmen Ebru Gürcan'ın çocuklarıyla birlikte yaşadığı 6'ncı Sokak'taki eve, çatıdan balkona atlayarak giren Gürcan, 16 yaşındaki kızlarının yanında tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda 40 yaşındaki Gürcan, mutfaktan aldığı bıçağı Ebru Gürcan’ın önce kalbine, yere düşünce de koluna ve kalçasına sapladı.

CİNAYETTEN TUTUKLANDI

Ağır yaralanan Gürcan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Cinayet sonrası yakalanan Necati Gürcan ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bursa 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'eşe karşı kasten öldürmek' suçundan hakkında dava açılan Necati Gürcan'ın yargılanmasına devam edildi. Gürcan'ın, tutuklu bulunduğu Bursa E Tipi Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldığı duruşmada, tarafların ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın avukatları ile Ebru Gürcan'ın annesi Zehra Yeter hazır bulundu.

"AMATEM'DE UYUŞTURUCU TEDAVİSİ GÖRDÜM"

Duruşmada sanık Necati Gürcan, "Ben öldürme kastıyla hareket etmedim. Sadece kapıyı açsın diye canını acıtmak istedim. O kapının öbür tarafındaydı. Ben bunları isteyerek yapmadım. Kapıyı tam açsın diye bıçak salladım. Kapı tam açıldığında, bıçak ona değdi. Kalbine girmiş. Olay kazayla oldu. Kızım olayı net olarak gördü. Bursa AMATEM'de uyuşturucu tedavisi gördüm. Son dönemde şizofreni teşhisi koymuşlardı. Benim psikiyatrik tedavi görmemi istediler. Ben ise kabul etmedim. Yaklaşık 1 senedir rüyalarımda, eşime araba çarparken görüyorum." diyerek savunmasını tekrarladı.

"TEDAVİ GÖRMEK İSTİYORUM"

Mahkeme başkanı, sanığın akıl sağlığına yönelik raporun henüz kendilerine ulaşmadığını bildirdi. Sanık Gürcan, hasta olduğunu öne sürerek, "Hakim bey, hastalığımdan dolayı ruh ve sinir hastalıkları hastanesine yatırılmayı talep ediyorum. Tedavi görmek istiyorum." diye konuştu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, sanık Necati Gürcan'ın akıl sağlığına ilişkin raporun düzenlenmesinin beklenmesine ve tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.





