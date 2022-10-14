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- Bursa'daki fabrika alevlere teslim olurken iki kişi kavga etti
Bursa'daki fabrika alevlere teslim olurken iki kişi kavga etti
Osmangazi ilçesindeki sandalye fabrikasında çıkan yangın tüm binayı sardı. Yangın sırasında caddedeki iki şahıs ise kavga etmeye başladı.
- 14.10.2022 - 17:27
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Koğukçınar Mahallesi'ndeki sandalye fabrikasında dehşet dolu anlar yaşandı.
Fabrikada birden başlayan yangında, alevler tüm binayı sardı. Üçüncü kattaki alevler kısa sürede giderek büyüdü.
İtfaiye ekipleri olay yerine kısa sürede ulaşıp yangına müdahale etti.
Yangın sırasında kavga
Alevler yarım saat içinde bastırılırken, yangının yaşandığı dakikalarda üst caddede iki kişi trafik meselesi yüzünden birbirine girdi.
İki kişinin kavgası kameraya yansırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.