Bursa'daki feci kazada can verdi: Sürücünün 2.53 promil alkollü olduğu tespit edildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi'nde, dün gece saatlerinde feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 43 yaşındaki Halil Acar idaresindeki 16 BHB plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan Ahmet T.'ye ait 10 ARD plakalı tıra henüz bilinmeyen bir nedenle arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken sürücü araç içinde sıkıştı.

AĞIR YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan sürücü Halil Acar, ekiplerin uzun çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Kalbi duran sürücüye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde kalp masajı yapıldı.

Acar, hayati tehlikesi devam ederken ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Halil Acar hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

2.53 PROMİL ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Öte yandan, sürücü Halil Acar'ın hastanede yapılan kontrollerde 2.53 promil alkollü olduğu tespit edildiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.