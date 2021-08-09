Girdiği kitapçıya 'Dedem bana tecavüz etti' notu bırakan genç kızın, 23 yaşında psikolojik rahatsızlıkları olan G.B. isimli şahıs olduğu ortaya çıkarken, dedesinin 8 yıl önce öldüğü belirlendi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi’ndeki kitapçıda, ‘Dedem bana tecavüz etti’ yazılı notu gören müşteri, fotoğrafını çekip, sosyal medya hesabında paylaştı.

Paylaşım kısa süre içinde hızla yayıldı. Çalışanlar, durumu polise bildirdi. Bunun üzerine soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, iş yerinin güvenlik kameralarını inceledi.

BANKA KARTINDAN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Görüntülerden, bir genç kızın kalem reyonunda test amaçlı koyulan kağıda notu yazdığı tespit edildi. Polis, notu yazan kişinin alışveriş yaptığını, ödemede banka kartı kullandığını ve bu sayede notu yazanın G.B. olduğunu belirledi.

Bursa'daki genç kız, kitapçıya 'Dedem tecavüz etti' notu bıraktı VİDEO



ANNESİ, PSİKOLOJİK SORUNLARI OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü’nce oluşturulan özel ekip, evine gittiği G.B.’nin ve annesinin ifadesini aldı. Anne, kızının psikolojik sorunları olduğunu ve antidepresan ilaçlar kullandığını ifade etti.

"8 YAŞINDAYKEN CİNSEL ORGANINI GÖSTERMİŞTİ"

Notta bahsedilen dedenin ise 2013 yılında hayatını kaybettiği öğrenildi. İfadesi alınan G.B., “Bahsettiğim kişi annemin babası olan dedemdi. Ben 8 yaşındayken bana cinsel organını göstermişti. Ben de notu o yüzden yazdım.” dedi.

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Öte yandan G.B.’nin notu yazdığı anlar, kitapçıdaki güvenlik kameralarınca kaydedildi. G.B.’nin kalem reyonundaki kağıdı görünce notu yazdığı, daha sonra da reyondan ayrıldığı görüntülerde yer aldı.













