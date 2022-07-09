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    Bursa'daki hipodromda seyis kavgası

    At yarışlarının Bursa ayağının yapıldığı hipodromda seyisler arasında kavga çıktı. Henüz nedeni belirlenemeyen kavga, kameraya yansıdı.
    • 09.07.2022 - 09:23
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    Bursa'daki hipodromda seyis kavgası

    Bursa'nın Nilüfer ilçesi Altınşehir Mahallesi'nde at yarışları düzenlendi.

    Yarışların yapıldığı hipodromda atları padoğa götürmeye hazırlanan seyislerin arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

    Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken seyisler birbirlerine tekme ve tokatlarla saldırdı.

    Kavga anları kamerada

    Güvenlik görevlilerinin ve yarış severlerin araya girmesiyle kavga son bulurken kavga anı cep telefon kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Bursa'daki hipodromda seyis kavgası VİDEO

    Bursa daki hipodromda seyis kavgası #1

    Bursa daki hipodromda seyis kavgası #2

    Bursa daki hipodromda seyis kavgası #3

    Bursa daki hipodromda seyis kavgası #4


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