At yarışlarının Bursa ayağının yapıldığı hipodromda seyisler arasında kavga çıktı. Henüz nedeni belirlenemeyen kavga, kameraya yansıdı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Altınşehir Mahallesi'nde at yarışları düzenlendi.

Yarışların yapıldığı hipodromda atları padoğa götürmeye hazırlanan seyislerin arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken seyisler birbirlerine tekme ve tokatlarla saldırdı.

Kavga anları kamerada

Güvenlik görevlilerinin ve yarış severlerin araya girmesiyle kavga son bulurken kavga anı cep telefon kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bursa'daki hipodromda seyis kavgası VİDEO

