- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Bursa'daki hırsız, 6'ncı iş yerini soyarken yakalandı
Bursa'daki hırsız, 6'ncı iş yerini soyarken yakalandı
5 yeri soyduğu belirlenen hırsızlık şüphelisi, 75 güvenlik kamerasının takip edilmesiyle, 6'ncı iş yerini soyduğu sırada yakalanarak tutuklandı.
- Haber Merkezi
- 20.04.2022 - 08:50
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde hırsızlara yönelik operasyonlar devam ediyor.
Öceki gece iş yerlerini soyan bir hırsızı yakalamak için çalışma başlatıldı.
Çalışmayı yürüten Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahsın yakalanması için harekete geçti.
Şahıs araştırıldı
Soruşturmayı yürüten Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, S.A.T. hakkında araştırma yaptı.
5 yeri soyduğu belirlendi
75 güvenlik kamerasını izleyen ekipler, şüphelinin 5 ayrı iş yerinde de hırsızlık yaptığını belirledi.
Tutuklandı
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.