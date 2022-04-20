Petrol
108.16
0.85%
Euro
15.84
-0.07%
Dolar
14.61
0.04%
Altın
927.09
0.00%
Borsa
2475
0.61%
Bitcoin
607.872
1.36%
BTXN Coin
30.70
0.85%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Güneşli 8 C

    Bursa'daki hırsız, 6'ncı iş yerini soyarken yakalandı

    5 yeri soyduğu belirlenen hırsızlık şüphelisi, 75 güvenlik kamerasının takip edilmesiyle, 6'ncı iş yerini soyduğu sırada yakalanarak tutuklandı.
    • Haber Merkezi
    • 20.04.2022 - 08:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'daki hırsız, 6'ncı iş yerini soyarken yakalandı

    Bursa'nın Osmangazi ilçesinde hırsızlara yönelik operasyonlar devam ediyor.

    Öceki gece iş yerlerini soyan bir hırsızı yakalamak için çalışma başlatıldı.

    Çalışmayı yürüten Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahsın yakalanması için harekete geçti.

    Şahıs araştırıldı

    Soruşturmayı yürüten Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, S.A.T. hakkında araştırma yaptı.

    5 yeri soyduğu belirlendi

    75 güvenlik kamerasını izleyen ekipler, şüphelinin 5 ayrı iş yerinde de hırsızlık yaptığını belirledi.

    Tutuklandı

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Bursa daki hırsız, 6 ncı iş yerini soyarken yakalandı #1

    Bursa daki hırsız, 6 ncı iş yerini soyarken yakalandı #2

    Bursa daki hırsız, 6 ncı iş yerini soyarken yakalandı #3


    İlginizi Çekebilir

    Merethe Lindstrom: Sessizlik Tarihinden Günler
    Kitap

    Merethe Lindstrom: Sessizlik Tarihinden Günler

    Saç Dökülmesini önlemenin 4 mucize yolu
    Kadın ve kadın

    Saç Dökülmesini önlemenin 4 mucize yolu

    İngiltere hükümetinde casus yazılım tehlikesi
    Dünya

    İngiltere hükümetinde casus yazılım tehlikesi

    Görüş Bildir