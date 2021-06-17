Euro
10.3944
0.51%
Dolar
8.7144
1.14%
Altın
496.02
-1.2%
Borsa
1.414
-1.2%
Bitcoin
339.000
2.31%
EXEN Coin
32.50
2.88%
23ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 23 C

    Bursa'daki hırsız, bankadan önce züccaciye soydu

    Parke taşı ve dubayla camını kırarak girdiği bankadan tuzak para çalan hırsızın, banka öncesinde bir züccaciye dükkanından 3 bin lira çaldığı belirlendi.
    • DHA
    • 17.06.2021 - 18:00
    • Güncelleme : 17.06.2021 - 18:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'daki hırsız, bankadan önce züccaciye soydu

    Dün saat 02.30 sıralarında, Bursa'nın Yıldırım ilçesi Profesör Tezok Caddesi'ndeki özel bankanın şubesinde hırsızlık olayı gerçekleştirildi.

    Parke taşı ve dubayla banka şubesinin camını kıran hırsızlık şüphelisi, içeride bir süre dolandıktan sonra veznelerin olduğu bölüme yöneldi.

    TUZAK PARAYI KASADAN ALDI

    Para koyulan çekmeceleri inceleyen şüpheli, veznelerden birinin kasasında para olduğunu gördü. Şüpheli, 'tuzak' parayı kasadan alınca soygun alarm sistemi devreye girdi.

    Bursa'daki hırsız, bankadan önce züccaciye soydu VİDEO

    Bursa daki hırsız, bankadan önce züccaciye soydu #1

    POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

    Alarmın çalmasıyla panikleyen şüpheli, parayı da alıp, kaçtı. 'Tuzak' paranın alınmasıyla devreye giren bankadaki alarm sistemi, 155 Çağrı Merkezi'ne otomatik olarak ihbar gönderdi. Bunun üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

    Bursa daki hırsız, bankadan önce züccaciye soydu #2

    ÇALIŞMA BAŞLATILDI

    Yapılan incelemede, şüphelinin, bankadan 50 TL'lik 4 banknot çaldığı belirlendi. Ekipler, kaçan şüphelinin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.

    Bursa daki hırsız, bankadan önce züccaciye soydu #3

    AYNI GÜN ZÜCCACİYEDEN 3 BİN LİRA ÇALDIĞI ORTAYA ÇIKTI

    Bankanın güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin hırsızlık ve uyuşturucu ticareti suçlarından kaydı bulunan İsmail Hakkı A. olduğunu belirledi.

    Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan ekipler, İsmail Hakkı A.'nın merkez Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi'ndeki bir kafede olduğu bilgisine ulaştı.

    Bursa daki hırsız, bankadan önce züccaciye soydu #4

    GÖZALTINA ALINDI

    Nilüfer Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı.

    İsmail Hakkı A.’nın emniyetteki ilk ifadesinde aynı gün Mustafakemalpaşa’daki züccaciye ürünleri satan bir iş yerinden de 3 bin lira para çaldığı ortaya çıktı.

    Bursa daki hırsız, bankadan önce züccaciye soydu #5

    SORGUSU SÜRÜYOR

    Bir hafta önce cezaevinden çıktığı belirlenen şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin savcılık sorgusu devam ediyor.

    Bursa daki hırsız, bankadan önce züccaciye soydu #6



    Bursa daki hırsız, bankadan önce züccaciye soydu #7

    Bursa daki hırsız, bankadan önce züccaciye soydu #8

    Bursa daki hırsız, bankadan önce züccaciye soydu #9

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir