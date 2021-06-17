Parke taşı ve dubayla camını kırarak girdiği bankadan tuzak para çalan hırsızın, banka öncesinde bir züccaciye dükkanından 3 bin lira çaldığı belirlendi.

Dün saat 02.30 sıralarında, Bursa'nın Yıldırım ilçesi Profesör Tezok Caddesi'ndeki özel bankanın şubesinde hırsızlık olayı gerçekleştirildi.

Parke taşı ve dubayla banka şubesinin camını kıran hırsızlık şüphelisi, içeride bir süre dolandıktan sonra veznelerin olduğu bölüme yöneldi.

TUZAK PARAYI KASADAN ALDI

Para koyulan çekmeceleri inceleyen şüpheli, veznelerden birinin kasasında para olduğunu gördü. Şüpheli, 'tuzak' parayı kasadan alınca soygun alarm sistemi devreye girdi.

Bursa'daki hırsız, bankadan önce züccaciye soydu VİDEO

<br />

POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Alarmın çalmasıyla panikleyen şüpheli, parayı da alıp, kaçtı. 'Tuzak' paranın alınmasıyla devreye giren bankadaki alarm sistemi, 155 Çağrı Merkezi'ne otomatik olarak ihbar gönderdi. Bunun üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Yapılan incelemede, şüphelinin, bankadan 50 TL'lik 4 banknot çaldığı belirlendi. Ekipler, kaçan şüphelinin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.

AYNI GÜN ZÜCCACİYEDEN 3 BİN LİRA ÇALDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Bankanın güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin hırsızlık ve uyuşturucu ticareti suçlarından kaydı bulunan İsmail Hakkı A. olduğunu belirledi.

Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan ekipler, İsmail Hakkı A.'nın merkez Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi'ndeki bir kafede olduğu bilgisine ulaştı.

GÖZALTINA ALINDI

Nilüfer Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı.

İsmail Hakkı A.’nın emniyetteki ilk ifadesinde aynı gün Mustafakemalpaşa’daki züccaciye ürünleri satan bir iş yerinden de 3 bin lira para çaldığı ortaya çıktı.

SORGUSU SÜRÜYOR

Bir hafta önce cezaevinden çıktığı belirlenen şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin savcılık sorgusu devam ediyor.

















