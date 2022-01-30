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    Bursa'daki hırsızın rahat tavırları, kameraya yansıdı

    Elini kolunu sallayarak rahat tavırlarla kaldırım üzerinde park halinde bulunan bisikleti çalarak kayıplara karışan hırsız, kameraya yakalandı.
    • İHA
    • 30.01.2022 - 17:59
    • Güncelleme : 30.01.2022 - 18:00
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    Bursa'daki hırsızın rahat tavırları, kameraya yansıdı

    Bursa'nın Kestel ilçesinde bir şüpheli kaldırım üzerinde park halinde duran bisikleti gözüne kestirdi.

    En uygun zamanı kollayan şüpheli, elini kolunu sallayarak bisikleti çalıp kayıplara karıştı.

    HIRSIZLIK KAMERADA

    Hırsızın bisikleti çalma anları, bölgedeki güvenlik kamerasına yansıdı.

    Bursa'daki hırsızın rahat tavırları, kameraya yansıdı VİDEO


    Bursa daki hırsızın rahat tavırları, kameraya yansıdı #1

    Bursa daki hırsızın rahat tavırları, kameraya yansıdı #2

    Bursa daki hırsızın rahat tavırları, kameraya yansıdı #3


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