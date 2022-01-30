- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Bursa'daki hırsızın rahat tavırları, kameraya yansıdı
Bursa'daki hırsızın rahat tavırları, kameraya yansıdı
Elini kolunu sallayarak rahat tavırlarla kaldırım üzerinde park halinde bulunan bisikleti çalarak kayıplara karışan hırsız, kameraya yakalandı.
- İHA
- 30.01.2022 - 17:59
- Güncelleme : 30.01.2022 - 18:00
Bursa'nın Kestel ilçesinde bir şüpheli kaldırım üzerinde park halinde duran bisikleti gözüne kestirdi.
En uygun zamanı kollayan şüpheli, elini kolunu sallayarak bisikleti çalıp kayıplara karıştı.
HIRSIZLIK KAMERADA
Hırsızın bisikleti çalma anları, bölgedeki güvenlik kamerasına yansıdı.
Bursa'daki hırsızın rahat tavırları, kameraya yansıdı VİDEO