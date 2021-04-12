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    Bursa'daki inşaat vinci, rüzgarın etkisiyle devrildi

    İnşaat şantiyesinde bulunan metrelerce uzunluktaki vinç, rüzgarın etkisiyle devrilirken, o anlar iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
    • DHA
    • 12.04.2021 - 18:56
    • Güncelleme : 12.04.2021 - 19:00
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    Bursa'daki inşaat vinci, rüzgarın etkisiyle devrildi

    Sabah saatlerinde Bursa'nın Nilüferi ilçesi, Çamlıca Mahallesi’ndeki inşaat şantiyesinde iş kazası meydana geldi.

    Şiddetli rüzgar nedeniyle metrelerce uzunluğundaki vinç, inşaat halindeki apartmanın bulunduğu bölüme doğru devrildi.

    DEVRİLME ANI KAMERADA

    O anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Vinç, bölgeden işçiler tarafından kaldırıldı.

    Bursa'daki inşaat vinci, rüzgarın etkisiyle devrildi VİDEO

    Bursa daki inşaat vinci, rüzgarın etkisiyle devrildi #1

    Bursa daki inşaat vinci, rüzgarın etkisiyle devrildi #2

    Bursa daki inşaat vinci, rüzgarın etkisiyle devrildi #3

    Bursa daki inşaat vinci, rüzgarın etkisiyle devrildi #4

    Bursa daki inşaat vinci, rüzgarın etkisiyle devrildi #5

    Bursa daki inşaat vinci, rüzgarın etkisiyle devrildi #6

    Bursa daki inşaat vinci, rüzgarın etkisiyle devrildi #7

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