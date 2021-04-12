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- Bursa'daki inşaat vinci, rüzgarın etkisiyle devrildi
Bursa'daki inşaat vinci, rüzgarın etkisiyle devrildi
İnşaat şantiyesinde bulunan metrelerce uzunluktaki vinç, rüzgarın etkisiyle devrilirken, o anlar iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
- DHA
- 12.04.2021 - 18:56
- Güncelleme : 12.04.2021 - 19:00
Sabah saatlerinde Bursa'nın Nilüferi ilçesi, Çamlıca Mahallesi’ndeki inşaat şantiyesinde iş kazası meydana geldi.
Şiddetli rüzgar nedeniyle metrelerce uzunluğundaki vinç, inşaat halindeki apartmanın bulunduğu bölüme doğru devrildi.
DEVRİLME ANI KAMERADA
O anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Vinç, bölgeden işçiler tarafından kaldırıldı.
Bursa'daki inşaat vinci, rüzgarın etkisiyle devrildi VİDEO