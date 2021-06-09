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- Bursa'daki kadın esnaf, hırsızlık yapan kişiyi yakalayıp polise verdi
Bursa'daki kadın esnaf, hırsızlık yapan kişiyi yakalayıp polise verdi
Bijuteri dükkanı işleten Fatma K., kendisine ait iş yerinden 2 kadınla birlikte hırsızlık yapan A.C. adlı erkeği yakalayıp polise teslim ederken, hırsızlık anı kameraya yansıdı.
- DHA
- 09.06.2021 - 17:42
- Güncelleme : 09.06.2021 - 18:05
Dün Bursa'nın İnegöl ilçesi Cuma Mahallesi İsmail Efendi Caddesi’nde bulunan bijuteri dükkanına gelen 2'si kadın 3 kişi, toka ve gözlük gibi malzemeleri alıp cebine koydu.
Durumu fark eden iş yeri sahibi Fatma K., şüphelilere müdahale etti.
Kadınlar kaçarken Fatma K, A.C. adlı erkeği yakaladı. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.
KADIN ŞÜPHELİLER ARANIYOR
Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından polis ekipleri, kadın şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Bursa'daki esnaf, hırsızlık yapan kişiyi yakalayıp polise verdi VİDEO