Bursa'daki kanser hastası annenin kayıp kızı bulundu

Kaybolan 17 yaşındaki kızı için gözyaşı döken kanser hastası annenin üzüntüsü, kızının bulunmasıyla son buldu. Genç kız, polis tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.

Bursa'nın Hürriyet Mahallesi'nde ikamet eden Feyzanur Arslan, göğüs kanseri tedavisi gören 50 yaşındaki annesi Nuray Arslan'ın kemoterapi almak için hastaneye gittiği sırada evden ayrıldı ve bir daha geri dönmedi.

Akşam eve geldiğinde kızının evde olmadığını fark eden hasta kadın, kızının gidebileceği arkadaşlarını aradı.

KAYIP İHBARI YAPILDI

Olayın üzerinden 24 saat geçmesinin ardından kızlarının hayatından endişe eden aile, polise giderek kayıp ihbarında bulundu.

10 GÜN SONRA AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Kayıp ihbarı yapıldıktan sonra güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, Feyzanur Arslan'ı buldu. Arslan, 10 gün sonra sağ salim ailesine teslim edildi.



