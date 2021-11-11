Bursa'daki katil eski eşini öldürüp ormana gömdü

Katil zanlısı, boşandıktan bir yıl sonra tekrar birlikte yaşamaya başladığı eşini, başından vurarak öldürdükten sonra ormana gömdü.

Bursa'da 3 ve 5 yaşlarında iki çocuğa sahip Kemal Bulut (31) ve Nurdan Budak (26), boşandıktan bir yıl sonra tekrar birlikte yaşamaya başladı.

Eşinin kendisini aldattığını düşünen Kemal bulut, Nurdan Budak'ın babasının iş yerine gitti.

"GÖTÜR NE YAPARSAN YAP"

Burada Bulut, “Al kızını benden. Eğer benimle kalmaya devam ederse onu öldüreceğim.” dedi.

V.B. ise damadını, “Götür ne yaparsan yap. Sonra konuşuruz.” diyerek kızıyla birlikte gönderdi.

TABANCAYLA ÖLDÜRDÜ

Kemal Bulut, Nurdan Budak’ı Nilüfer ilçesi Hasanağa mevkisine götürerek burada tabancayla başına ateş edip öldürdü.

Budak’ın cesedini ormana gömen Bulut, ardından sevgilisi S.T. (27) ve çocukluk arkadaşı K.A. (34) ile buluştu.

S.T. ve K.A., Bulut’u Balıkesir’in Gönen ilçesine bırakıp Bursa’ya geri döndü.





SUÇ ALETLERİNİ SAKLADI

Gönen’de kaplıcaya giden Kemal Bulut, suç aleti silahı da buraya sakladı.

Bu sırada Budak'a ulaşamayan ailesi, polise kayıp ihbarında bulundu.

Olay ile ilgili çalışma başlatan ekipler, genç kadının en son Keml Bulut ile iletişime geçtiğini tespit etti.

"SEVGİLİSİNE KAÇTI" DEDİ

İfadesi alınan Bulut, eşinin kendisini aldattığını, bu yüzden sevgilisine kaçtığını söyledi.

Kemal Bulut’un ifadesi üzerine ekipler, Nurdan Budak ile görüştüğü öne sürülen 2 kişinin ifadelerine başvurdu.

Ekipler, Bulut ve diğer 2 kişiyi çapraz sorguya aldı.





CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Polis, Bulut çelişkili ifadeler verince konuyu Cinayet Büro Amirliği’ne devretti.

Kemal Bulut, burada yapılan sorgusunda, genç kadını öldürdüğünü itiraf etti.

CESEDİN YERİNİ GÖSTERDİ

Polisle birlikte Budak’ı gömdüğü yere giden Bulut, cesedin yerini gösterdi.

Ekipler, cesedi gömüldüğü yerden çıkardıktan sonra Kemal Bulut ile kız arkadaşı S.T., K.A. ve kayınpederi V.B.’yi gözaltına aldı.

Nurdan Budak’ın cesedi Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.





















