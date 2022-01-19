Eşinden şiddet gördüğü iddiasıyla evinden ayrılıp, arkadaşında yaşayan 35 yaşındaki saadet Çoban, Müge Anlı'nın programına çıkan ablasının isteğiyle bulundu.

Bursa'nın Gemlik ilçesindeki evinden 17 Aralık'ta çıkan ve çocuklarını okula bıraktıktan sonra ortadan kaybolan 35 yaşındaki Saadet Çoban, Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın talimatıyla harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından takibe alındı.

ARKADAŞININ EVİNDE SAKLANDI

Yapılan araştırmada, genç kadının en son Kent Meydanı'nda bir güvenlik kamerasına takıldığı belirlendi.Son görüntülerden harekete geçen ekipler, genç kadının kız arkadaşının evinde kaldığını tespit etti.

KARDEŞİNİN BULUNMASI İÇİN TELEVİZYON PROGRAMINA KATILDI

Saadet Çoban'ın ablası,kardeşinin bulunması için Müge Anlı'nın sunduğu Tatlı Sert programına katıldı.

Bursa'daki kayıp Saadet Çoban bulundu VİDEO



CANLI YAYINDA KARDEŞİNE KAVUŞTU

Buradan sesini duyuran Tuba Çoban, bir ay sonra kardeşine kavuştu. Canlı yayın programında ablasına kavuşan genç kadın gözyaşlarına hakim olamadı.

"KENDİ RIZAMLA GİTTİM, EŞİM İŞTEN GELDİĞİMDE BENİ DÖVÜYORDU"

Programda soruları cevaplandıran Saadet Çoban, "Çocukları okula bıraktıktan sonra kaçtım. O gün beni eşim götürüp polise verecekti. Ben de gitmek istemedim, kaçtım. İlk olarak Bursa'da şehir merkezinde oturan bir kadın arkadaşımın evine geldim. Üç gün orada kaldım. Sonra bir erkek arkadaşıyla tanıştım. Ondan sonra 'gel beraber bir şeyler içelim' dedi. Konuştuk 'evli misin' dedi. Ben de 'evet evliyim' dedim ama boşandım dedim. Dışarıda kaldım dedim. O da ben de evliydim boşandım dedi. Bir kızım var dedi. Annemle yaşamak ister misin diye sordu. Ben de evet dedim. Annesinin yanına götürdü beni tanıştırdı. Biraz burada kaldım. Daha sonra televizyonda ablamı gördüm. Arkadaşımın annesi ailene haber verelim dedi. Ben de olur dedim. Beni zorla tutmadı yani kimse. Ben kendi rızamla gittim. Eşim beni bazen işten geldiğimde dövüyordu. O yüzden kaçtım." dedi.