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    Bursa'daki kazada otomobil cayır cayır yandı: 10 yaralı

    Otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 10 kişi yaralanırken, otomobil alevler içerisinde kaldı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği kaza sonrası soruşturma başlatıldı.
    • İHA
    • 12.11.2021 - 15:20
    • Güncelleme : 12.11.2021 - 15:53
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    Bursa'daki kazada otomobil cayır cayır yandı: 10 yaralı

    Bursa’da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı.

    Çarpışma nedeniyle iki araçta bulunan toplamda 10 kişi yaralandı.

    Kaza sonrası otomobil alevler içerisinde yanmaya başlarken, bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    YARALILAR HASTANELERE SEVK EDİLDİ

    Sağlık ekiplerince yaralılara ilk müdahalenin gerçekleşmesinin ardınan, 10 ambulans aracılığıyla hastalar yakındaki Şehir Hastanesi ve Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi ile Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edildi.

    Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    Bursa daki kazada otomobil cayır cayır yandı: 10 yaralı #1

    Bursa daki kazada otomobil cayır cayır yandı: 10 yaralı #2

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