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Bursa'daki kıraathanede oyun oynayanlara 98 bin lira ceza yazıldı

Bursa'daki kıraathanede oyun oynayanlara 98 bin lira ceza yazıldı

Tedbirler kapsamında kapalı olması gereken kıraathaneye yapılan baskında, kısıtlamayı ihlal edip oyun oynayan 25 kişiye toplam 98 bin 475 lira para cezası uygulandı.