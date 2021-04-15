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- Bursa'daki kıraathanede oyun oynayanlara 98 bin lira ceza yazıldı
Bursa'daki kıraathanede oyun oynayanlara 98 bin lira ceza yazıldı
Tedbirler kapsamında kapalı olması gereken kıraathaneye yapılan baskında, kısıtlamayı ihlal edip oyun oynayan 25 kişiye toplam 98 bin 475 lira para cezası uygulandı.
- DHA
- 15.04.2021 - 14:14
- Güncelleme : 15.04.2021 - 14:41
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, koronavirüse yönelik denetim gerçekleştirdi.
Ekipler, dün saat 21.30 sıralarında Ulus Mahallesi Ormanlar Caddesi üzerinde, kapalı olması gereken bir kıraathanenin açık olduğu ihbarını aldı.
25 KİŞİYE CEZA YAZILDI
Harekete geçen polis, adrese baskın düzenledi. Kısıtlamayı ihlal eden 25 kişinin kıraathanede sosyal mesafe ve maske kurallarına uymayıp, oyun oynadığı tespit edildi.
KIRAATHANE MÜHÜRLENDİ
Kıraathanedeki 25 kişiye, 3 bin 989’ar liradan toplam 98 bin 475 lira para cezası uygulandı. Kıraathane ise belediye ekiplerince mühürlendi.