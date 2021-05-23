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    Bursa'daki kızın markette fotoğraf çekmek için yaktığı mum yangın çıkardı

    AVM'de bulunan markette 10 gün önce çıkan yangının çıkış nedenini araştıran polis, markete gelen 16 yaşındaki kızın fotoğraf çekmek için mum yaktığını, söndürmeden gidince yangın çıktığını belirledi.
    • DHA
    • 23.05.2021 - 12:06
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    Bursa'daki kızın markette fotoğraf çekmek için yaktığı mum yangın çıkardı

    Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir alışveriş merkezinde bulunan markette, 13 Mayıs günü saat 02.30 sıralarında yangın çıktı.

    Yangını fark eden AVM’nin güvenlik görevlisi durumu itfaiyeye bildirdi. Gelen itfaiye ekiplerince başlatılan çalışmayla yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürdü.

    POLİS KUNDAKLAMADAN ŞÜPHELENDİ

    İhbar üzerine gelen Nilüfer Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, kundaklama şüphesi üzerine yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

    Bursa daki kızın markette fotoğraf çekmek için yaktığı mum yangın çıkardı #1

    KOZMETİK BÖLÜMÜNDEKİ KIZ FARKEDİLDİ

    Marketteki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis, saat 16.30 sıralarında yangının çıktığı kozmetik bölümünde bir kızın dolaştığını fark etti.

    Bursa daki kızın markette fotoğraf çekmek için yaktığı mum yangın çıkardı #2

    MUM YAKIP, SÖNDÜRMEDEN GİTTİ

    Bu durum üzerine yoğunlaşan ekipler, kızın reyondaki mumu yakıp, fotoğraf çektiğini ancak mumu söndürmeden marketten ayrıldığını tespit etti. Polis, AVM'nin diğer güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, şüphelinin 16 yaşındaki İ.S. olduğunu belirledi.

    Bursa daki kızın markette fotoğraf çekmek için yaktığı mum yangın çıkardı #3

    KASITLI YAPMADIĞINI BELİRTTİ

    Şüphelinin belirlenen adresindeki evine giden polis, İ.S.'yi ifadesini almak üzere emniyete getirdi. Burada ifade veren İ.S., mumu fotoğraf çekmek için yaktığını, söndürmeyi unuttuğunu ve yangın çıkarma kastının olmadığını belirtti.

    İ.S., yaşının küçük olması ve herhangi bir kundaklama kastının olmadığının anlaşılması üzerine savcılık talimatıyla emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

    Bursa daki kızın markette fotoğraf çekmek için yaktığı mum yangın çıkardı #4

    O ANLAR KAMERADA

    Ayrıca İ.S.'nin marketteki mumu yaktığı ve yangının çıktığı anlar güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülere, İ.S.’nin bir süre reyonda gezdiği, mumu yaktığı, fotoğraf çektiği, daha sonra mum yanarken reyondan ayrıldığı ve yangının çıktığı anlar yer alıyor.

    Bursa daki kızın markette fotoğraf çekmek için yaktığı mum yangın çıkardı #5

    Bursa daki kızın markette fotoğraf çekmek için yaktığı mum yangın çıkardı #6

    Bursa daki kızın markette fotoğraf çekmek için yaktığı mum yangın çıkardı #7

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