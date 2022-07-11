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Bursa’daki metroda kadınların fotoğraflarının çekildiği iddiası
Metroda kadınların fotoğraflarını çektiği iddia edilen yabancı uyruklu şahıs, O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı, yaralanan şüpheli ise hastaneye kaldırıldı.
- 11.07.2022 - 14:28
Bursa’nın Nilüfer ilçesi Ertuğrul Dörtçelik Çocuk Hastanesi’ndeki duraktan metroya binen yabancı uyruklu İbrahim E. (18), iddiaya göre vagondaki kadınların fotoğraflarını çekti.
Diğer yolcuların fark etmesiyle öfkelenen kalabalık, şüphelinin üzerine yürüdü.
Hastaneye kaldırıldı
Kısa süreli arbedenin ardından metrodan indirilen İbrahim E. çevredekilerce darbedildi.
İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
DHA’nın sağlık ekipleri, yaralanan İbrahim E.'yi hastaneye kaldırdı.
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O anlar kamerada
İbrahim E.'nin darbedildiği anlar ise bir vatandaşın güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.