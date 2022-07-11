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    Bursa’daki metroda kadınların fotoğraflarının çekildiği iddiası

    Metroda kadınların fotoğraflarını çektiği iddia edilen yabancı uyruklu şahıs, O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı, yaralanan şüpheli ise hastaneye kaldırıldı.
    • 11.07.2022 - 14:28
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    Bursa’daki metroda kadınların fotoğraflarının çekildiği iddiası

    Bursa’nın Nilüfer ilçesi Ertuğrul Dörtçelik Çocuk Hastanesi’ndeki duraktan metroya binen yabancı uyruklu İbrahim E. (18), iddiaya göre vagondaki kadınların fotoğraflarını çekti.

    Diğer yolcuların fark etmesiyle öfkelenen kalabalık, şüphelinin üzerine yürüdü.

    Hastaneye kaldırıldı

    Kısa süreli arbedenin ardından metrodan indirilen İbrahim E. çevredekilerce darbedildi.

    İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    DHA’nın sağlık ekipleri, yaralanan İbrahim E.'yi hastaneye kaldırdı.

    Bursa metro istasyonunda taciz iddiasına dayak VİDEO

    O anlar kamerada

    İbrahim E.'nin darbedildiği anlar ise bir vatandaşın güvenlik kamerasına yansıdı.

    Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Bursa’daki metroda kadınların fotoğraflarının çekildiği iddiası #1

    Bursa’daki metroda kadınların fotoğraflarının çekildiği iddiası #2

    Bursa’daki metroda kadınların fotoğraflarının çekildiği iddiası #3

    Bursa’daki metroda kadınların fotoğraflarının çekildiği iddiası #4

    Bursa’daki metroda kadınların fotoğraflarının çekildiği iddiası #5

    Bursa’daki metroda kadınların fotoğraflarının çekildiği iddiası #6


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