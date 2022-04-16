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    Bursa'daki motosiklet hırsızı, kafasına tabak atılınca kaçtı

    Sahur vaktide 50 bin lira değerindeki motosikleti çalmaya çalışan hırsızları fark eden abla, evdeki tabakları hırsızın kafasına atarak hırsızı kaçırdı. O anlar, kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 16.04.2022 - 12:37
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    Bursa'daki motosiklet hırsızı, kafasına tabak atılınca kaçtı

    Bursa'da bir motosikletli, motorunu evinin kapısına bağladı.

    6 Mart günü 50 bin lira değerindeki motosikletini bağlayan sürücü, evine çıktı.

    Sahur vakti yaklaştığındaysa iki hırsız, bağlı motosikleti çalmaya çalıştı.

    Motosikletin sahibi Ahmet Çağdaş, alt ve üst katındaki abla ve akrabalarına seslenerek müdahale edilmesi için yardım istedi.

    Eline geçirdiği tabağı tenceri hırsıza attı

    Gürültüyü duyan abla Gülay Çağdaş, balkonda oturan kardeşinin yanına gitti. Motosikletin bağlı olduğu iki kilitten birini kıran, diğerini kesemeden fark edilen iki hırsız motosikleti götürmeye yeltendikleri anda kız kardeşi, eline geçirdiği tabak ve tencereyi hırsızlara fırlattı.

    Bursa daki motosiklet hırsızı, kafasına tabak atılınca kaçtı #1

    Kafasına tabak geldiği anlar kamerada

    Tabaklardan birinin hırsızın kafasına isabet etmesiyle hırsızlar motosikleti olduğu yere bırakıp kaçtı. Aşağıya inen Ahmet Çağdaş ise hemen polise ihbarda bulundu.

    İHA'nın aktardığı habere göre; Kısa sürede olay yerine gelen ekipler güvenlik kameralarını inceleyip çalışma başlattı. Hırsızların motosikleti götürme çabaları ve kafasına tabak isabet ettiği o anlar işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

    Bursa'daki motosiklet hırsızı, kafasına tabak atılınca kaçtı VİDEO


    Bursa daki motosiklet hırsızı, kafasına tabak atılınca kaçtı #2

    "Diğer kardeşimi uyandırayım derken mahalleli ayağa kalktı"

    Hırsızları fark edip tabak fırlatarak engelleyen Gülay Çağdaş, "Gece dükkanımı kapattım eve gittim. Kardeşim "Motoru çalıyorlar" diye bağırdı. Aşağıya indik ve çalamadan kaçtıklarını gördük. Kız kardeşim yukarıdan tabak attı. Attığı tabaklardan birinin isabet ettiğini söyledi. Kız kardeşim "bizim motora ne yapıyorsunuz? diye seslenince 'sana ne motor bizim' demişler. "Diğer kardeşimi uyandırayım" derken, mahalleli ayağa kalktı. İki zincirle bağlı olduğu için birini koparmışlar ama diğerini kopartamadan kaçmışlar. Polis çağırdık, kameralara baktık. Şimdi ise güvenli bir alan yapamadığım için motoru dükkanın içine alıyoruz." dedi.

    Bursa daki motosiklet hırsızı, kafasına tabak atılınca kaçtı #3

    Bursa daki motosiklet hırsızı, kafasına tabak atılınca kaçtı #4


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