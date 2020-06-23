Bursa'daki selde kaybolan Derya aranıyor

Selde kaybolan Derya'nın arama çalışmalarından çarpıcı görüntüler, havadan kaydedildi.

Bursa Kestel'de medyana gelen selde sulara kapılıp kaybolan 17 yaşındaki Derya'yı arama çalışmaları, drone ile havadan görüntülendi.

Ailenin sel sularına kapıldığı bölgeden itibaren 2 kilometrelik vadiyi tarayan ekipler 2 gündür sonuç alamayınca, su altında arama yapılması için özel ekipler getirildi.

DALGIÇ POLİSLER DE ARIYOR

Genç kızı bulmak için seferber olan ekipler, suyun taştığı vadilerdeki balçık içinde de çubuklarla arama yaptı. Dere yatağındaki suyun derinleştiği bölgelerde dalgıç polisler, suyun dibine daldı.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

AFAD, NAK, Deniz Polisleri, Jandarma DEDAK ekipleri, AKUT, BAKUT, ANDA, İHH, JAK ve diğer sivil arama kurtarma ekiplerinin içinde bulunduğu arama kurtarma çalışmaları henüz sonuç vermedi.

Bursa'daki selde kaybolan Derya'yı arama görüntüleri - VİDEO

"ÇOK KAPSAMLI BİR ARAMA ÇALIŞMASI YAPILIYOR"

Su altında da arama çalışmalarına devam edildiğini ve oldukça sarp bir bölgede çalışma yürütüldüğünü söyleyen Nilüfer Arama Kurtarma Sorumlusu Fatih Işık, "Vadinin yer yer yüksekliği 350 metrelere kadar çıkıyor. Teknik malzeme olmadan ne aşağıya ne de yukarıya çıkmak imkansız oluyor. Sabah 07.00 itibarıyla ekipler kanyona girdi. Kayarak ve teknik malzeme kullanarak dere sularını geçiyorlar.

Su içerisindeki kaya altları ve ağaç gövdelerine bakarak çalışmalar devam ediyor. Deniz polisi ve bizim ekiplerimiz aşağıda çalışmalarını tamamlamak üzereler. Bugün su içerisinde yaklaşık 1 kilometrelik alanı taradılar.

Bizim ekiplerimiz su altında tarama yaparken diğer ekipler de dere kenarında bulunan araziyi tarıyor. Çok kapsamlı bir arama çalışması yapılıyor." ifadelerini kullandı.