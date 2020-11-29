Bursa'daki silahlı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı

İki grup arasında çıkan çatışmanın ardından 4 kişinin yaralandığı olayın kamera görüntülerinde, şüphelilerin ateş ettikten sonra kaçtığı anlar yer aldı.

Bursa merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi 9. Başaran Sokak’ta araçlarıyla seyir halinde olan husumetli iki grup, yolda karşılaşınca kavga etmeye başladı.

Kavgaya mahalleli de dahil oldu. Kavga kısa sürede büyüyerek, silahlı çatışmaya dönüştü. Gökhan E. ve Ahmet E. isimli şüpheliler, araçlarından aldıkları tabancayla karşı gruba ateş açtı.

Aynı aileden Hasan Ç., Ferdi Ç. ve Veli Ç. tabancayla vurularak, yaralandı. Kavgada Elmas Ç. ise darp edildi. Öte yandan, taraftarlara ait olduğu tespit edilen 16 JH 536 ve 01 ANN 02 plakalı iki araca da çok sayıda kurşun isabet etti.

GENİŞ ÇAPLI ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi ve Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Polis, Gökhan E. ve Ahmet E.’yi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

KAVGA ANI KAMERADA

4 kişinin yaralandığı iki grup arasında çıkan silahlı çatışma, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

Görüntülerde 2 araçtan inen kişilerin kavga ettiği, kavgaya sonradan mahallelinin de dahil olduğu, tarafların birbirine sopalarla saldırdığı, tabancayla vurulan kişilerin yere düştüğü ve şüphelilerin daha sonra koşarak uzaklaştığı görüldü.





































