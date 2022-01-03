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- Bursa'daki sürücü, kilometrelerce ters yönde araç kullandı
Bursa'daki sürücü, kilometrelerce ters yönde araç kullandı
Ters yönde kilometrelerce ilerleyen sürücünün kaza atlattığı anlar, kameraya yansıdı.
- İHA
- 03.01.2022 - 09:23
- Güncelleme : 03.01.2022 - 09:51
Dün İzmir-Bursa karayolu İzmir istikametinde Görükle kavşağından ters yöne giren araç sürücüsü, hızlı bir şekilde ters istikametten sol şeritte yol aldı.
Ayrıca sürücünün polis kontrol noktasından da ters şekilde geçtiği görüldü.
FACİA YAŞANMADI
Karşı yönden gelen araçların dikkati sayesinde muhtemel bir facia yaşanmazken, polis ekipleri sürücüyü arama çalışması başlattı.
Bursa'daki sürücü, kilometrelerce ters yönde araç kullandı ViDEO