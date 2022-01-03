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    Bursa'daki sürücü, kilometrelerce ters yönde araç kullandı

    Ters yönde kilometrelerce ilerleyen sürücünün kaza atlattığı anlar, kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 03.01.2022 - 09:23
    • Güncelleme : 03.01.2022 - 09:51
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    Bursa'daki sürücü, kilometrelerce ters yönde araç kullandı

    Dün İzmir-Bursa karayolu İzmir istikametinde Görükle kavşağından ters yöne giren araç sürücüsü, hızlı bir şekilde ters istikametten sol şeritte yol aldı.

    Ayrıca sürücünün polis kontrol noktasından da ters şekilde geçtiği görüldü.

    FACİA YAŞANMADI

    Karşı yönden gelen araçların dikkati sayesinde muhtemel bir facia yaşanmazken, polis ekipleri sürücüyü arama çalışması başlattı.

    Bursa'daki sürücü, kilometrelerce ters yönde araç kullandı ViDEO

    Bursa daki sürücü, kilometrelerce ters yönde araç kullandı #1

    Bursa daki sürücü, kilometrelerce ters yönde araç kullandı #2

    Bursa daki sürücü, kilometrelerce ters yönde araç kullandı #3


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