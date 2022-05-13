Petrol
111.41
3.69%
Euro
16.13
0.76%
Dolar
15.48
0.62%
Altın
921.76
-0.13%
Borsa
2419
1.18%
Bitcoin
475.385
-0.19%
BTXN Coin
16.21
25.17%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 24 C

    Bursa'daki tekme tokat yol verme kavgası kamerada

    Nilüfer ilçesinde seyir halinde olan iki araç sürücüsü yol verme nedeniyle tartışmaya başladı. Olay tekme tokat kavgaya dönüşürken, yaşanan anlar kameraya yansıdı.
    • 13.05.2022 - 17:50
    • Güncelleme : 13.05.2022 - 18:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'daki tekme tokat yol verme kavgası kamerada

    Bursa'nın Nilüfer ilçesinde ilerleyen hafif ticari araç ve otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması yaşandı.

    Kayapa Mahallesi'nde yaşanan olayda, taraflar arasında alevlenen tartışma tekme tokat kavgaya dönüştü.

    Kavgayı kadınlar ayırmaya çalıştı

    DHA'nın aktarımına göre, olayda gittikçe nabızlar yükselirken, kadınlar kavgayı ayırmaya çalıştı.

    Diğer sürücüler müdahale etti

    Tarafların birbirine saldırısı devam ederken, yoldan geçen sürücüler ve çevredekiler araya girip, kavgayı sonlandırdı.

    Bursa'daki tekme tokat yol verme kavgası kamerada VİDEO

    O anlar kamerada

    Cep telefonuyla görüntülenen kavgada, tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

    Bursa daki tekme tokat yol verme kavgası kamerada #1

    Bursa daki tekme tokat yol verme kavgası kamerada #2

    Bursa daki tekme tokat yol verme kavgası kamerada #3

    Bursa daki tekme tokat yol verme kavgası kamerada #4

    Bursa daki tekme tokat yol verme kavgası kamerada #5

    Bursa daki tekme tokat yol verme kavgası kamerada #6

    Bursa daki tekme tokat yol verme kavgası kamerada #7


    İlginizi Çekebilir

    Kuzenini öldüren doktor tutuklandı
    3. Sayfa

    Kuzenini öldüren doktor tutuklandı

    Bilecik'te fabrikada patlama: 2 ölü, 1 yaralı
    3. Sayfa

    Bilecik'te fabrikada patlama: 2 ölü, 1 yaralı

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!
    Tesla

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!

    Görüş Bildir