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- Bursa'daki tekme tokat yol verme kavgası kamerada
Bursa'daki tekme tokat yol verme kavgası kamerada
Nilüfer ilçesinde seyir halinde olan iki araç sürücüsü yol verme nedeniyle tartışmaya başladı. Olay tekme tokat kavgaya dönüşürken, yaşanan anlar kameraya yansıdı.
- 13.05.2022 - 17:50
- Güncelleme : 13.05.2022 - 18:55
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde ilerleyen hafif ticari araç ve otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması yaşandı.
Kayapa Mahallesi'nde yaşanan olayda, taraflar arasında alevlenen tartışma tekme tokat kavgaya dönüştü.
Kavgayı kadınlar ayırmaya çalıştı
DHA'nın aktarımına göre, olayda gittikçe nabızlar yükselirken, kadınlar kavgayı ayırmaya çalıştı.
Diğer sürücüler müdahale etti
Tarafların birbirine saldırısı devam ederken, yoldan geçen sürücüler ve çevredekiler araya girip, kavgayı sonlandırdı.
Bursa'daki tekme tokat yol verme kavgası kamerada VİDEO
O anlar kamerada
Cep telefonuyla görüntülenen kavgada, tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.