Bursa'daki terör saldırısının faillerinden Cebrail Gündoğdu yakalandı

Bursa'da cezaevi personelini taşıyan servis aracına yönelik saldırının faillerinden MLKP üyesi Cebrail Gündoğdu, İzmir'de yakalandı. Gündoğdu'nun yurt dışına kaçmak için hazırlandığı belirtildi.

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde cezaevine göreve giden infaz koruma memurlarının içinde bulunduğu otobüste 20 Nisan 2022 günü patlama meydana geldi.

Patlamada infaz koruma memuru Cengiz Yiğit şehit oldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, o dönem servis otobüsünün geçişi sırasında meydana gelen patlamanın EYP’li saldırı olduğunu açıkladı.

Firariydi, yakalandı

Bugün saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden firari olarak aranan “Emre-Zafir” kod adlı Cebrail Gündoğdu yakalandı.

İçişleri Bakanlığı’ndan operasyona ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde İstanbul, Bursa, Balıkesir ve İzmir emniyet müdürlüklerince, Bursa'da cezaevi personelini taşıyan servis aracına 20 Nisan'da uzaktan kumandalı EYP ile saldırı gerçekleştiren MLKP terör örgütünün silahlı yapılanması FESK hücresine yönelik düzenlenen operasyonda, 3 failin İzmir'in Dikili ilçesinde yakalandığı hatırlatıldı.

EYP'li saldırı gerçekleştiren teröristlerden bir diğeri daha İzmir’de yakalandı VİDEO

Tüm birimler alarma geçti

Operasyonda firari olarak aranan, Bursa'daki eylemde bombanın Balıkesir'deki hücre evinde hazırlanması ve getirilmesi sürecinde yer aldığı belirlenen Emre-Zafir kod adlı Cebrail Gündoğdu'nun ise yakalanması için tüm birimlerin alarma geçirildiği belirtildi.

Yurt dışına kaçacaktı

Hareket alanı daraltılan Cebrail Gündoğdu'nun yeni güvenli nokta bulma veya yurt dışına kaçmak amacıyla İzmir'e geldiğinin tespit edildiği vurgulanan açıklamada, İstihbarat Başkanlığı koordinesinde sürdürülen ve MİT Başkanlığınca destek verilen çalışmalar sonucu Menemen ilçesinde İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandığı bildirildi.

(Şehit Cengiz Yiğit)