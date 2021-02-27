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    Bursa'dakiler el birliğiyle, yan yatan kamyoneti düzelttiler

    Direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından kamyoneti devrilen şoföre, yoldan geçen vatandaşlar yardımcı oldu. Kamyonet, yoldakiler tarafından düzeltildi.
    • DHA
    • 27.02.2021 - 10:07
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    Bursa'dakiler el birliğiyle, yan yatan kamyoneti düzelttiler

    Saat 22.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzerinde, İnegöl girişi Köprülü Kavşağı'nda Bursa istikametine dönmek isteyen araç kaza lyaptı.

    Hüseyin Kahraman yönetimindeki 16 ANA 432 plakalı kamyonet, virajı alamayınca savrularak yan yattı.

    İHBARDA BULUNDULAR

    Kazayı gören vatandaşlar, sürücünün yardımına koşarken polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

    Bursa dakiler el birliğiyle, yan yatan kamyoneti düzelttiler #1

    SÜRÜCÜ YARA ALMADI

    Yan yatan kamyonette mahsur kalan sürücü, vatandaşların yardımıyla çıkartılırken sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kazayı sürücünün yara almadan atlattığı anlaşıldı.

    Bursa dakiler el birliğiyle, yan yatan kamyoneti düzelttiler #2

    ARAÇ DÜZELTİLDİ

    Bir süre yol trafiğe kapanırken, devrilen kamyonet çevrede bulunan vatandaşlar ile polis ekipleri tarafından kaldırılarak, yoldan çekildi.

    Bursa dakiler el birliğiyle, yan yatan kamyoneti düzelttiler #3

    Bursa dakiler el birliğiyle, yan yatan kamyoneti düzelttiler #4

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