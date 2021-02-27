Bursa'dakiler el birliğiyle, yan yatan kamyoneti düzelttiler

Direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından kamyoneti devrilen şoföre, yoldan geçen vatandaşlar yardımcı oldu. Kamyonet, yoldakiler tarafından düzeltildi.

Saat 22.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzerinde, İnegöl girişi Köprülü Kavşağı'nda Bursa istikametine dönmek isteyen araç kaza lyaptı.

Hüseyin Kahraman yönetimindeki 16 ANA 432 plakalı kamyonet, virajı alamayınca savrularak yan yattı.

İHBARDA BULUNDULAR

Kazayı gören vatandaşlar, sürücünün yardımına koşarken polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

SÜRÜCÜ YARA ALMADI

Yan yatan kamyonette mahsur kalan sürücü, vatandaşların yardımıyla çıkartılırken sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kazayı sürücünün yara almadan atlattığı anlaşıldı.

ARAÇ DÜZELTİLDİ

Bir süre yol trafiğe kapanırken, devrilen kamyonet çevrede bulunan vatandaşlar ile polis ekipleri tarafından kaldırılarak, yoldan çekildi.





