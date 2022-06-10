Bursa'dan Samsun’a gitmesine izin vermeyen annesini öldürdü

Şehir değiştirmesine izin vermediği için annesi ile tartışan genç, kadını iple boğarak öldürdü. Katil zanlısı evlat adliyeye sevk edildi.

Bursa’nın Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi'nde yaşayan 23 yaşındaki Halil İbrahim Yazıcı, Samsun'a gitmek için annesini razı edemedi ve bunun üzerine aralarında tartışma çıktı.

Anne ve oğlun ikamet ettiği apartman dairesinden gelen kavga seslerini duyan komşular durumu polise bildirdi.

Adrese giden polis ekipleri, Yıldız Yazıcı'nın (45) dairenin girişinde hareketsiz yattığını gördü.

Evde otururken bulundu

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede öldüğü belirlenen kadının boynunda ip bulunduğu tespit edildi.

Talihsiz kadının cansız bedeni otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken, evde oturan oğlu Halil İbrahim Yazıcı ekipler tarafından gözaltına alındı.

Samsun’a göndermedi diye öldürdü

İHA’nın haberine göre psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ve kendisini Samsun'a göndermediği için annesini öldürdüğünü itirafın eden zanlı, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.