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    Bursa'dan Samsun’a gitmesine izin vermeyen annesini öldürdü

    Şehir değiştirmesine izin vermediği için annesi ile tartışan genç, kadını iple boğarak öldürdü. Katil zanlısı evlat adliyeye sevk edildi.
    • 10.06.2022 - 12:18
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    Bursa'dan Samsun’a gitmesine izin vermeyen annesini öldürdü

    Bursa’nın Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi'nde yaşayan 23 yaşındaki Halil İbrahim Yazıcı, Samsun'a gitmek için annesini razı edemedi ve bunun üzerine aralarında tartışma çıktı.

    Anne ve oğlun ikamet ettiği apartman dairesinden gelen kavga seslerini duyan komşular durumu polise bildirdi.

    Adrese giden polis ekipleri, Yıldız Yazıcı'nın (45) dairenin girişinde hareketsiz yattığını gördü.

    Evde otururken bulundu

    Sağlık ekiplerince yapılan incelemede öldüğü belirlenen kadının boynunda ip bulunduğu tespit edildi.

    Talihsiz kadının cansız bedeni otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken, evde oturan oğlu Halil İbrahim Yazıcı ekipler tarafından gözaltına alındı.

    Bursa dan Samsun’a gitmesine izin vermeyen annesini öldürdü #1

    Samsun’a göndermedi diye öldürdü

    İHA’nın haberine göre psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ve kendisini Samsun'a göndermediği için annesini öldürdüğünü itirafın eden zanlı, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

    Bursa dan Samsun’a gitmesine izin vermeyen annesini öldürdü #2


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