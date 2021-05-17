Tam kapanmanın bitmesiyle birlikte Bursa'da cadde ve sokaklarda yoğunluk oluştu.

Tam kapanma dönemi sona erdi, Bursa'da vatandaşlar sokağa akın etti.

Kapanmanın ardından sokak ve caddeleri dolduran Bursalılar, sıcak havanın keyfini çıkardı.

SOHBET EDİP, HAVANIN TADINI ÇIKARDILAR

Kentte sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle, sabahın erken saatlerinde yollarda hareketlilik başladı. Özellikle haftanın ilk iş günü olması nedeniyle de kentte yoğunluk gözlendi. Vatandaşlar, işlek cadde ve meydanlarda banklarda oturup sohbet etti, sıcak havanın keyfini çıkardı.

Bursalılar tam kapanmanın ardından caddeleri doldurdu VİDEO

"EVDE OTURUNCA YÜRÜMEYİ UNUTTUK"

Sabah erken saatte dışarı çıktığını ifade eden Recep Çağlayan, "Evde otura otura yürümeyi unutmuşum. Çok şükür bitti kısıtlamalar yavaş yavaş yürümeye başladık. İnşallah Allah tez zamanda bu hastalığı üzerimizden alır, özgürlüğümüze kavuşuruz. Özledik, havayı özledik, toplumu özledik.

Sabah 07.00'de çıktım bahçede oturdum. Saat 10.00 gibi de arabaya atlayıp şehre geldim. Evde otururken hanımla dövüşürdük şimdi oturmuş bankta sohbet ediyoruz. Kavga dövüş bitti. Çok özlemişim gezmeyi, dışarıya çıkmayı." dedi.

"YATMAKTAN HASTA OLDUM"

Abdulkadir Gözeçarpan da sabah erkenden çıkıp bütün parkları gezmeye gittiğini belirterek, "17 gün boyunca yattım ve hasta oldum. Gezmem lazım gezecek gidecek yer yok ama devletin dediğine uymak zorundayız. Ekmek almaya gittik arada. Sabah saat 07.00 gibi çıktım. Çok özlemişim gezmeyi, bütün parkları gezdim hala yorulmadım. Çok kalabalık dışarısı ama insanlar kurallara uymuyor. Gençler özellikle gizlice pavyon açıyor, disko açıyor. Yapmasınlar biraz sabretsinler pandemi bittikten sonra herkes istediğini yapar." ifadelerini kullandı.