Büşra Hemşire'ye hakaret eden şahıs adliyeye çıkarıldı

Sosyal medya paylaşımı büyük tepki çeken ve Manavgat'ta gözaltına alınan Süleyman Kaan Altınok, adliyeye sevk edildiği sırada, "Ben hakaret etmedim" diyerek suçunu inkâr etti.

Ankara Şehir Hastanesi'nde görevli olan Büşra Hemşire, önceki gün Twitter'da, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı etiketleyerek, 'Başkanım bana bir tabak aşure gönderebilir misiniz, teşekkür ederim' paylaşımı yapmıştı.

Başkan Yavaş da Büşra Hemşire'ye, “Sevgili kızım Büşra, senin nezdinde Şehir Hastanesi'nde çalışan tüm sağlık personelimiz için aşurelerimiz yola çıkıyor. Afiyetle yiyin, iyi ki varsınız" ifadeleriyle cevap vermişti.

Sonrasında ise hazırlanan aşureler, Ankara Şehir Hastanesi'nde görev yapan sağlık çalışanlarına gönderilmişti.

TEHDİT VE HAKARET İÇERİKLİ YORUM

Başkan Yavaş'ın açıklamasına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı da etiketleyerek yorum yapan bir kullanıcı, Büşra Hemşire'nin iş akdinin sonlandırılmasını isteyerek, tehdit ve hakaret içerikli ifadeler kullanmıştı.

Kullanıcının bu paylaşımı sosyal medyada büyük tepki çekerken, Büşra Hemşire ise hesabını kapatmıştı.

BAKAN KOCA'DAN BÜŞRA HEMŞİRE'YE DESTEK

Sosyal medyada gündem olan konu sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, Twitter hesabından açıklamada bulunarak, “Büşra kızımızla telefonda görüştüm. Sağlık çalışanlarımızın ve tüm kadınların haklarının sonuna kadar yanında olduğumuzu herkes bilsin. Aşure bizim birlik, paylaşma ve dayanışma sembolümüzdür. Bu geleneği yaşatan herkese sonsuz teşekkürler" ifadelerini kullanmıştı.

ANTALYA'DA YAKALANDI

Sosyal medyada tepkilerin artması üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri, paylaşımı yapan kullanıcının Süleyman Kaan Altınok olduğunu ve Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşadığını tespit etmiş ve şüpheli şahsı gözaltına almıştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından ise “Sosyal medyada bir hemşireye karşı hakaret ve tehditte bulunan @SKaanaltnok1 rumuzlu hesabın yöneticisi Süleyman Kaan Altınok isimli şahıs, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce gözaltına alınmış olup hakkında adli işlem başlatılmıştır." paylaşımında bulunulmuştu.

"BEN HAKARET ETMEDİM"

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde, hakkında 'tehdit' suçundan yapılan işlemleri tamamlanan Süleyman Kaan Altınok, bugün akşam saatlerinde sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Polis, adliye çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken, Alanya çevik kuvvet polis ekibi de destek amaçlı Manavgat'a geldi.

Sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemi altında adliyeye getirilen Süleyman Kaan Altınok, gazetecilerin "Neden hakaret ettin?" sorusuna, "Ben hakaret etmedim." karşılığını verdi. Altınok, ardından adliyenin yan kapısından binaya alındı.

Şüphelinin, 'tehdit' suçundan savcı tarafından sorgulanacağı belirtildi.