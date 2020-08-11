Büyü bozdurmak isterken 35 bin euro dolandırıldı

İnternette tanıştığı ve kendisini medyum olarak tanıttığı kişiyi dolandıran şahıs, Kayseri'de yakalanarak gözaltına alındı.

Almanya’da yaşayan F.D., internet üzerinden kendisini medyum olarak tanıtan ve manevi rahatsızlıkları tedavi ettiğini iddia eden B.T. ile iletişime geçerek, kendisinde büyü olduğunu belirtip, büyü bozma karşılığı 35 bin euro para verdi.

Rahatsızlıklarının geçmemesi üzerine dolandırıldığını iddia eden F.D., bir süre sonra şikayetçi oldu.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda B.T.’nin Kocasinan ilçesinde ofis açtığını tespit etti.

OFİSİNDE YAKALANDI

B.T. ofisine düzenlenen operasyonla yakalanırken, ikamet ve ofisinde yapılan aramalarda muska tabir edilen el yazması kağıtlar, makbuzlar, kaşe ve kartvizitlere ele geçirildi.

Gözaltındaki B.T., emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.