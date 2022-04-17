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Büyük Çamlıca Camii otoparkında yangın

Büyük Çamlıca Camii otoparkında yangın

Büyük Çamlıca Camii otoparkında bir otomobilde çıkan yangın kısa sürede söndürülürken, otopark içerisinde oluşan duman paniğe neden oldu.