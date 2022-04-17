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Büyük Çamlıca Camii otoparkında yangın
Büyük Çamlıca Camii otoparkında bir otomobilde çıkan yangın kısa sürede söndürülürken, otopark içerisinde oluşan duman paniğe neden oldu.
- 17.04.2022 - 17:46
Üsküdar'daki Büyük Çamlıca Camii otoparkında içerisinde ilerleyen Ford marka otomobilin motor kısmından alevler çıkmaya başladı.
Aracının yandığını gören sürücü itfaiyeyi aradı.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan otomobili söndürdü.
Kısa süreli paniğe neden oldu
İHA'nın haberine göre otopark içerisinde otomobilden çıkan dumanlar ise paniğe neden oldu. Motor kısmı yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.