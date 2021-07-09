Büyük Menderes Nehri için çevrecilerden 'tehlike kapıda' uyarısı

Yaşanan kirlilik nedeni ile Büyük Menderes Nehri’nin kaderinin Marmara Denizi ile aynı olacağını belirten çevreci vatandaşlar, hızlı bir şekilde önlem alınması gerektiğini ifade etti.

Marmara Denizi üzerinde oluşan ve denizdeki canlı yaşamını olumsuz etkileyen müsilaj (deniz salyası) ile mücadele aralıksız sürerken çevrecilerden yeni bir uyarı geldi.

Aydın'da benzer sorunların başka noktalarda yaşandığına dikkat çeken çevreci vatandaşlar, acil önlem alınması gerektiğine dair çağrıda bulundu.

Vatandaşlar Afyonkarahisar’ın Dinar İlçesinden doğan Uşak, Denizli ve Aydın’dan geçerek Ege Denizi'ne ulaşan Büyük Menderes Nehri'ndeki kirliliğe dikkat çekti.

Germencik Çevre ve Doğa Derneği (GERÇED) Başkanı Halil Çetinkaya ve dernek sözcüsü Dr. Metin Aydın, Büyük Menderes Nehri ve çevrede incelemelerde bulundu.

Marmara'da müsilajın yaşanmasının önemli bir etkisinin Ergene Nehri'ndeki kirlilikten kaynakladığını belirten Dr. Metin Aydın şu sözleri kaydetti:

“Türkiye'nin en kirli nehirlerinden birisi Ergene Nehri'dir ve Marmara Denizi'ne akıyor. Marmara'daki salyanın önemli nedeni Ergene'den kaynaklı, ayrıca Nilüfer ile diğer çaylar da kötü şekilde atık bırakıyor. Deniz salyasının ortaya çıkması denizdeki oksijen seviyesinin azalmasından kaynaklanıyor. Oksijen olmayan yerde balıklar ve deniz bitkilerinin yaşama şansı yok. Yapılan araştırmalar da bunu ortaya koyuyor. Bu kirli ortamda Marmara hamsisi, sardalyası ve diğer balıkların üreme, yaşama şansı yok. Bu kirliliğe sanayi tesisleri, kentsel atık sular, kirletilen nehirler yol açıyor.”





“AĞIR METALLER VE RADYOAKTİFLER NEHRE BOŞALTILIYOR”

Büyük Menderes Nehri’in Marmara Denizi ile aynı kaderi paylaştığına vurgu yaparak, JES santrallerinin yanı sıra sanayi tesislerinin atıklarıyla kirlenen Büyük Menderes Nehri'nin acilen müdahaleye ihtiyacı bulunduğunu belirten Aydın, şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye'deki 36 JES santralinin 16'sı bölgede, atıklarını Büyük Menderes'e boşaltıyor. Marmara denizine jeotermal atıkları bırakılmadığı için radon, arsenik ve bor yok. Ama Menderes'te bunlar var. Aydın'daki jeotermal santrallerinin nehir ve çaylara yakın mesafede kurulmasının sebebi reenjekte edemedikleri akışkanları nehirlere ve çaylara boşaltmalarıdır. Yılda milyonlarca tona ulaşan ağır metaller ve radyoaktifler nehre boşaltılıyor.





“GÖRMEZDEN GELİNİYOR, ÖNLEM ALINMIYOR”

Nehre atık boşaltan çok sayıda sanayi tesisi de var ve çoğunun arıtması yok. Yıllardır kimyasal atıklar, endüstriyel atıklar, jeotermal salgısı nehri kirletiyor ve ne yazık ki uyarılara rağmen görmezden geliniyor, önlem alınmıyor.





“HİÇBİR BALIK YAŞAMAZ HALE GELDİ”

Marmara Denizi'ndeki benzer görüntü burada da var; nehrin üzerinde neredeyse bir karış salya oluşmuş ve yoğun bir koku var. Büyük Menderes'te var olan balıklar tükendi, hiçbir balık yaşamaz hale geldi.

Büyük Menderes Nehri için çevrecilerden 'tehlike kapıda' uyarısı VİDEO



“AKLINIZI BAŞINIZA ALIN UYARISI”

Su var ama içinde canlı yok. Aslında baktığımızda bu doğanın bize salyası, yani tükürüğü; aklınızı başınıza alın uyarısı. JES'lerin havaya saldığı buhar, çiğ ve yağmurla birlikte incir başta olmak üzere ürünlere birçok ürüne de zarar veriyor. İncirin en çok üretildiği yer Germencik ve burası da şu anda jeotermalin üssü haline geldi.”





“AĞAÇLARIN KURUMASINDA BOR ETKİSİNİ SAPTADIK”

Hızlı bir şekilde önlem alınması gerektiğini belirten Aydın, aksi durumda Marmara Denizi'nde yaşanandan daha büyük sorunların bölgede yaşanabileceğini belirtti.

Bu durumun Ege kıyıları için de tehlike oluşturduğunu kaydetti. Germencik Çevre ve Doğa Derneği Başkanı Halil Çetinkaya ise şu ifadeleri kullandı:

“Germencik’te bir jeotermal santralinin alt kısmında bir incir bahçesindeyiz. Buraya geçen yıl Ege Üniversitesi'nden bir heyetle geldik, çevredeki ağaçların kurumasında bor etkisini saptadık. Ancak bu yıl, geçen yıla oranla daha fazlalaştığını gördük. Bu çiftçiler için çok vahim bir durum. Ağaçlardaki bu durum jeotermallerin bacalarından yapılan salınımda bor kimyasalının bulunması ve bunun çiy, yağmurlarla yüzeye düşmesinden kaynaklı.”